Pemain bertahan asal Portugal milik Al Ittihad, Danilo Pereira, mengkritik tindakan sejumlah anggota panitia penyelenggara usai timnya kalah dari Al Hilal dengan skor 2-3, pada pekan kedelapan Liga Profesional Saudi, mengungkapkan bahwa para pemain mengalami tindakan dorongan saat berbicara dengan wasit pertandingan, sementara ia mengaitkan kekalahan tersebut dengan kesalahan individu, seraya menegaskan bahwa ia bertanggung jawab atas hal itu.

Pereira mengatakan, usai pertandingan: "Kami sedang berbicara dengan wasit, tetapi sejumlah panitia ikut campur dan mulai mendorong kami, dan salah satu dari mereka meletakkan tangannya di wajah beberapa pemain. Kami tidak datang untuk menghina atau berbuat buruk kepada wasit, kami hanya ingin berbicara dengannya."

Ia menambahkan: "Tugas mereka adalah melindungi semua orang di dalam lapangan, bukan hanya wasit, dan apa yang terjadi merupakan tindakan permusuhan terhadap kami, tetapi hal itu sudah berlalu, dan saya tidak punya tambahan lagi."

Mengenai penyebab kekalahan, pemain bertahan asal Portugal itu membantah bahwa faktor fisik menjadi penyebab hasil tersebut, menjelaskan bahwa kesalahan individu yang menentukan jalannya pertandingan, dan ia mengatakan: "Kedua tim tampil dalam pertandingan yang luar biasa, kami hadir dan menampilkan performa yang baik, tetapi kami melakukan banyak kesalahan dan membayar harganya."

Pertandingan berikutnya ALS AFC Champions League Elite 12.00 HIL

Ia melanjutkan: "Kami berjuang untuk bangkit dan menyamakan kedudukan, tetapi hari ini bukan hari kami. Saya bertanggung jawab lebih dulu, lalu tim, dan meskipun kami bermain dengan baik, sayangnya kami kalah."

Pereira juga menyampaikan pesan kepada para pendukung Al Ittihad, berterima kasih atas kehadiran dan dukungan mereka, seraya menyatakan penyesalannya karena tidak bisa mempersembahkan kemenangan kepada mereka, serta meminta agar dukungan mereka terus berlanjut pada tahap berikutnya.

Ia menutup pembicaraannya dengan menegaskan pentingnya segera melupakan kekalahan dan bersiap menghadapi ajang Asia yang akan datang, seraya berkata: "Kami akan menjalani pertandingan baru setelah tiga hari, dan kami harus memulihkan kondisi dengan baik, karena pertandingan-pertandingan mendatang akan sulit, dan kami ingin tampil dengan level yang baik di Liga Champions Asia."