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Gelandang Brighton, Pascal Gross, menepis anggapan bahwa timnya merupakan penantang gelar Liga Primer Inggris meski naik ke posisi kedua berkat kemenangan 2-0 atas Brentford yang bermain dengan 10 orang pada Minggu. Pemain Jerman berpengalaman itu mencetak gol lewat penalti pada babak pertama setelah gol spektakuler Diego Gomez di awal laga, sementara Brighton memanfaatkan hasil kurang maksimal Manchester City.

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Veteran asal Jerman redam ekspektasi tinggi

Gross mengingatkan agar tetap berhati-hati di Amex Stadium, meski kemenangan keenam dalam tujuh laga liga terakhir membawa timnya melampaui City asuhan Enzo Maresca, yang kalah di markas Nottingham Forest pada Sabtu. Setelah menjalani lima laga tandang beruntun di semua kompetisi, tuan rumah kembali bermain di kandang. Mereka kini selalu mencatatkan nirbobol dalam 10 kemenangan terakhir di kasta tertinggi. Catatan pertahanan itu mencakup seluruh tujuh kemenangan mereka musim ini.

Gol spektakuler di awal laga disusul kartu merah

Gelandang Paraguay Gomez, yang mencetak gol dari garis tengah lapangan saat menghadapi Crystal Palace bulan lalu, membuka skor pada menit ke-15 lewat tembakan kaki kiri dari jarak sekitar 23 meter yang melesat melewati kiper Caoimhin Kelleher.

Penyerang tim tamu Igor Thiago kemudian diusir dari lapangan delapan menit berselang setelah wasit Michael Oliver mengubah kartu kuning menjadi kartu merah. Tayangan ulang di monitor tepi lapangan menunjukkan lengan pemain Brasil itu mengenai wajah Chema Andres. Gross lalu mencetak gol lewat tendangan penalti keras pada menit ke-42 setelah Keane Lewis-Potter melanggar Luka Vuskovic.

Berbicara kepada Sky Sports seusai laga, Gross menolak membahas persaingan gelar juara: "Tidak. Kami tidak sedang bersaing memperebutkan gelar. Kami mengawali musim dengan sangat baik. Namun, ini masih awal musim. Anda bisa melihat Premier League, betapa tipisnya selisih antartim, dan melihat hasil-hasil pertandingan. Kami belum terbawa suasana. Di setiap pertandingan, kami harus berjuang keras."

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Pelatih kepala persilakan suporter bermimpi

Meski sang pengatur permainan veteran meredam pembicaraan soal posisi di klasemen, pelatih kepala Fabian Hurzeler lebih santai menyikapi antusiasme yang meningkat di kalangan suporter klub. Berbicara kepada situs resmi klub, pelatih asal Jerman itu mengatakan: "Mereka [para suporter] harus selalu antusias saat menonton pertandingan kami, dan tugas kami adalah membuat mereka antusias.

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"Saya selalu mengatakan bahwa mereka boleh bermimpi, mereka boleh menaruh harapan tinggi kepada kami, tetapi hal-hal itu tidak bisa kami kendalikan."

Menegaskan bahwa perkembangan yang konsisten tetap menjadi target utama skuad, Hurzeler menambahkan: "Ada momen dan fase dalam pertandingan ketika para pemain secara individu, juga tim secara keseluruhan, bisa berkembang. Itulah fokus utama kami.

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"Itu sudah menjadi fokus kami sejak awal, dan akan tetap demikian sekarang serta sepanjang sisa musim."

Jeda internasional menghentikan sementara laju impresif

Skuad Hurzeler yang tengah tampil impresif kini memasuki jeda internasional November dengan posisi mantap di zona Liga Champions setelah kembali tampil dominan di kandang. Sebaliknya, kekalahan kedua di liga musim ini membuat Brentford turun ke posisi kedelapan setelah gagal mencatatkan satu pun tembakan tepat sasaran sepanjang 90 menit. Brentford masih menanti kemenangan pertamanya di kandang Brighton dalam ajang Premier League dan harus menata kembali tim sebelum kompetisi domestik berlanjut.