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Enzo Maresca memperingatkan Manchester City bahwa mereka tidak bisa terus hanya mengandalkan Erling Haaland untuk mencetak gol musim ini. Sang manajer menyampaikan instruksi tegas kepada skuadnya setelah Manchester City kehilangan posisi puncak klasemen Liga Primer menyusul kekalahan yang membuat frustrasi dari Brighton pada akhir pekan.

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City telan kekalahan mengecewakan dari Brighton

Maresca mengatakan kepada skuad City bahwa mereka harus berhenti sepenuhnya mengandalkan Haaland untuk mencetak gol. Striker asal Norwegia itu sudah mencetak 13 gol di semua kompetisi musim ini. Namun, Haaland gagal mencetak gol saat City menelan kekalahan 1-0 dari Brighton pada Sabtu.

Hasil mengecewakan itu membuat tim asuhan Maresca tergeser dari puncak klasemen Liga Primer Inggris. Kegagalan mencetak gol melawan Brighton menyoroti potensi kelemahan dalam skuad. Maresca kini ingin pemain lain tampil lebih baik dan berkontribusi di sepertiga akhir lapangan.

Maresca tuntut gol dari pemain lain

Berbicara menjelang laga Liga Champions melawan RB Leipzig, Maresca membahas penampilan lini serang timnya. Sang pelatih menekankan pentingnya membagi tanggung jawab mencetak gol ke seluruh pemain di lapangan.

"Pada saat yang sama, kami tidak bisa mengandalkan Erling di setiap pertandingan. Kami juga membutuhkan pemain lain untuk mencetak gol," jelas Maresca, seperti dikutip ESPN. "Namun, sekali lagi, saya pikir pertandingan terakhir melawan Brighton adalah satu-satunya pertandingan musim ini ketika kami tidak mencetak gol. Namun, tentu saja, jika Erling berada di lapangan, kami senang."

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Haaland tetap krusial bagi City

Meski meminta kontribusi lebih luas, Maresca segera menegaskan betapa berharganya Haaland bagi tim. Sang pelatih mengakui bahwa kehadiran penyerang produktif itu di lapangan selalu memberikan keuntungan.

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Sang pelatih mengatakan: "Tentu saja, ketika Erling berada di lapangan, itu lebih baik karena dia akan mencetak gol, atau Anda tahu dia selalu berada di dekat posisi untuk mencetak gol."

Ujian Liga Champions menanti City

City akan berusaha segera bangkit saat mengalihkan perhatian ke kompetisi Eropa. Mereka kini bersiap menghadapi Leipzig di Jerman pada Rabu malam. Tim asuhan Maresca mengawali kompetisi dengan baik, meraih kemenangan penting atas Porto dan AEK Athens.

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Namun, tim asuhan Maresca menelan kekalahan dari Paris Saint-Germain bulan lalu. Penampilan bagus melawan Leipzig akan sangat penting dalam upaya mereka mengembalikan momentum dan kembali meraih kemenangan.