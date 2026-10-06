Kenan Yildiz total bermain selama 11 tahun di akademi FC Bayern, sebelum pindah secara gratis ke Juventus Turin pada 2022 dalam usia 17 tahun. Di sana, pemain kelahiran Regensburg itu dengan luar biasa cepat berhasil menembus tim profesional, tempat ia kemudian berkembang menjadi pemain papan atas.

Mengapa klub Munich itu tidak bisa mempertahankan pemain sayap kiri yang menjanjikan tersebut? "Saat itu, dalam satu angkatan selain dirinya kami juga punya pemain-pemain sangat berbakat lain seperti Paul Wanner dan Arijon Ibrahimovic," kenang Sauer dalam wawancara dengan SPOX. "Skuad profesional saat itu tidak memungkinkan untuk melibatkan tiga pemain ofensif berusia 17 tahun berlatih bersama secara bersamaan. Selain itu, transfer Mathys Tel juga sudah mulai terlihat, dia juga kelahiran 2005. Juve menjanjikan Yildiz tempat tetap dalam latihan tim profesional, kami tidak bisa melakukan itu pada saat tersebut. Karena itu, dia juga mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri."

Wanner dan Ibrahimovic pada akhirnya melakukan debut untuk tim profesional FC Bayern di bawah pelatih Julian Nagelsmann, tetapi keduanya gagal mencapai terobosan akhir. Wanner pindah pada 2025 ke PSV Eindhoven dengan nilai 15 juta euro setelah beberapa masa peminjaman. Ibrahimovic saat ini sedang menjalani masa peminjaman keempatnya, sejak musim panas ia bermain untuk FC Augsburg. Mathys Tel pindah pada musim panas 2022 tak lama setelah kepergian Yildiz dari Stade Rennes ke FC Bayern dengan nilai 20 juta euro. Setelah dua setengah tahun sebagai pemain pelapis, ia melanjutkan karier ke Tottenham Hotspur pada awal 2025.

Yildiz dan Stiller membuat FC Bayern mengubah cara pandang

Yildiz, yang saat ini harus menepi karena patah kaki, termasuk sosok yang tak tergantikan dalam tim inti Juventus dan tim nasional Turki. Belakangan, pemain yang kini berusia 21 tahun itu bahkan dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid. Nilai pasarnya sudah lama melampaui Wanner, Ibrahimovic, dan Tel dengan selisih yang jelas.

Di FC Bayern, kepergiannya secara gratis dan terobosan berikutnya di Juventus setidaknya menurut Sauer memiliki efek samping positif, karena hal itu membuat jalur transisi antara level akademi dan tim profesional dioptimalkan.

Topik ini pertama kali sudah dibahas saat Angelo Stiller pindah secara gratis ke TSG Hoffenheim pada 2021. "Ketika Kenan Yildiz setahun setelah Angelo pindah ke Juventus Turin dan kemudian memantapkan dirinya di tim profesional di sana, itu kembali menjadi penegasan bahwa pemain U-19 FC Bayern bisa sangat cepat berfungsi di klub top internasional," jelas Sauer. "Stiller dan Yildiz tentu ikut berkontribusi agar kami memberi fokus yang lebih baik pada transisi. Tidak ada gunanya membina pemain dengan upaya besar, lalu pada akhirnya tidak mendapat keuntungan darinya baik secara olahraga maupun finansial."

Sejak saat itu, Aleksandar Pavlovic dan Lennart Karl dari kampus Munich berhasil menembus tim profesional secara permanen, sementara sejumlah talenta binaan sendiri lainnya melakoni debut pada musim lalu di bawah pelatih Vincent Kompany. Sauer bergabung dengan FC Bayern saat pembukaan kampus pada 2017 dari RB Salzburg sebagai kepala departemen akademi. Sejak 2023, ia menjadi Direktur Pengembangan dan sekaligus direktur pelaksana Red&Gold Football, jaringan klub internasional milik FC Bayern.