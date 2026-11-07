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Rangkaian tiga kemenangan beruntun Tottenham Hotspur berakhir mengecewakan pada Sabtu setelah gol Noah Okafor pada pengujung laga memastikan kemenangan penting bagi Leeds United. Pelatih kepala Tottenham, Roberto De Zerbi, menyesalkan penampilan timnya yang kurang meyakinkan pada babak kedua hingga kehilangan kendali atas pertandingan di Elland Road.

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Keruntuhan yang mengecewakan di Yorkshire

Momentum Tottenham belakangan ini terhenti mendadak di Elland Road setelah Leeds United meraih kemenangan pertama mereka di Liga Primer sejak September. Momen penentu datang saat laga tersisa 11 menit, ketika pemain timnas Swiss Noah Okafor langsung memberi dampak setelah masuk dari bangku cadangan. Penyerang itu bekerja sama dengan sesama pemain pengganti Harry Wilson sebelum melepaskan tembakan keras yang menaklukkan Antonin Kinsky dan memicu kegembiraan di kalangan pendukung tuan rumah.

Berbicara kepada TNT Sports seusai laga, De Zerbi yang frustrasi mengakui: "Kami memang pantas kalah pada babak kedua dan tidak bermain sesuai kemampuan kami. Ini adalah proses bagi kami karena kami bisa belajar dari pertandingan ini. Saya minta maaf atas penampilan kami pada babak kedua. Kami tidak bermain seperti tim papan atas. Kami tidak menunjukkan karakter dan kekuatan fisik yang semestinya pada babak kedua."

Kontroversi menyelimuti tekel Bogle

Meski babak kedua menjadi milik Leeds, babak pertama diwarnai kontroversi besar yang membuat bangku cadangan Tottenham murka. Leeds bisa dibilang beruntung masih memiliki 11 pemain di lapangan saat Okafor mencetak gol pembuka menjelang akhir laga, menyusul akhir babak pertama yang kontroversial.

De Zerbi geram karena Jayden Bogle lolos dari hukuman atas tekel berbahaya terhadap Mathys Tel, yang memanaskan suasana tak lama setelah pertandingan melewati menit ke-30. Setelah pemeriksaan VAR yang berlangsung lebih dari empat menit, wasit John Brooks memutuskan untuk tidak mengusir bek Leeds itu, yang pada akhirnya bahkan tidak mendapat kartu kuning. Kemarahan De Zerbi bertambah ketika Tel kemudian harus ditarik keluar karena cedera dan digantikan Dominic Solanke.

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Pelatih asal Italia itu membandingkan keringanan yang diberikan kepada Bogle dengan kartu kuning untuk Pedro Porro. Mengenai kartu kuning bagi beknya, De Zerbi berkata: "Yang dilakukan Pedro Porro adalah duel perebutan bola, dan kartu kuning itu sulit dipercaya. Insiden pertama yang melibatkan Mathys Tel tidak saya lihat, jadi saya tidak bisa berkomentar."

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Keputusan wasit dan kekecewaan terhadap VAR

Meski jelas frustrasi karena tekel terhadap Tel tidak mendapat hukuman, De Zerbi menolak menyalahkan keputusan wasit semata atas kekalahan tersebut. Hasil ini kembali menyoroti kesulitan Tottenham saat tertinggal lebih dulu. Tottenham Hotspur kini gagal menang dalam 39 pertandingan terakhir Liga Primer ketika mereka kebobolan gol pembuka, rentetan terpanjang mereka dalam sejarah kompetisi tersebut.

Ketika ditanya apakah menurutnya wasit seharusnya memeriksa monitor di tepi lapangan untuk insiden Bogle, De Zerbi mengatakan: "Tidak. Saya sangat percaya kepada wasit. Tidak ada yang berubah jika dia melihat monitor. Kalau mereka tidak mengambil keputusan yang tepat, saya tidak tahu. Kami harus tetap fokus pada penampilan kami dan bagian yang bisa kami perbaiki."

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Dampak hasil dan laga berikutnya

Gol kedua Okafor musim ini menjadi penentu, memberi Leeds tiga poin untuk pertama kalinya dalam enam pertandingan sekaligus menandai kemenangan pertama mereka atas Tottenham sejak Mei 2021. Hasil itu mengangkat Leeds ke posisi kedelapan klasemen. Sebaliknya, kekalahan pertama dalam lima pertandingan ini membuat Tottenham turun ke posisi ke-10.

Setelah jeda internasional, Tottenham akan berupaya bangkit saat menjamu Ipswich Town pada 21 November, sementara Leeds menghadapi lawatan sulit ke Stamford Bridge untuk melawan Chelsea pada hari yang sama.