Bagikan Ikuti GOAL di Google

Pelatih kepala Fabian Hurzeler frustrasi dengan buruknya penyelesaian akhir setelah Brighton secara mengejutkan ditahan imbang tanpa gol di kandang Jablonec dalam laga Liga Konferensi. Hasil mengecewakan di Republik Ceko itu mengakhiri rentetan enam kemenangan beruntun yang telah diraih klub Liga Primer Inggris tersebut di semua kompetisi musim ini.

Iklan

Pelatih asal Jerman sesalkan penyelesaian akhir yang buruk

Hurzeler mengakui timnya, yang melakukan banyak rotasi, tampil di bawah standar setelah gagal merayakan pertandingan ke-100 selama ia menangani tim dengan kemenangan di Republik Ceko. Setelah mencetak 22 gol dalam enam kemenangan beruntun, Brighton merombak susunan pemain seusai kemenangan telak 5-0 atas Crystal Palace di Premier League pada Minggu. Georginio Rutter menyia-nyiakan dua peluang pada babak pertama setelah mencetak dua gol dalam pertandingan Eropa sebelumnya, sementara gol Malick Yalcouye pada menit ke-50 dianulir karena offside.

Tuan rumah yang tangguh membuat tim tamu frustrasi

IMAGO

Meski tim tamu gagal mencetak gol, kiper Bart Verbruggen tetap harus melakukan penyelamatan pada menit-menit akhir untuk menggagalkan peluang Jiri Slama dan Vakhtang Tchanturishvili melalui serangan balik, sekaligus menjaga gawangnya tidak kebobolan dalam lima pertandingan beruntun di semua kompetisi.

Berbicara kepada TNT Sports seusai pertandingan, Hurzeler menegaskan para pemainnya harus jauh lebih baik dalam menjalankan hal-hal mendasar di kompetisi Eropa: "Kami tidak bermain pada level terbaik; Jablonec bertahan dengan baik dan menjaga kotak penalti dengan baik, serta bergerak dengan baik saat transisi. Secara keseluruhan, ini bukan hasil yang kami inginkan, tetapi kami harus terus melangkah.

"Jika Anda bermain imbang 0-0, berarti Anda tidak menciptakan cukup peluang; itu jelas sesuatu yang harus kami perbaiki. Kami harus memahami apa yang dibutuhkan untuk bermain di ajang Piala ini. Kami harus memahami bahwa kami mesti sangat baik dalam hal-hal mendasar. Kami tidak bagus dalam hal-hal mendasar; itu sesuatu yang harus kami tingkatkan."

Iklan Iklan

Penyelesaian akhir yang meleset merusak dominasi statistik

Tim Premier League itu mendominasi pertandingan secara statistik, dengan 72,1 persen penguasaan bola, 63 kali memasuki sepertiga akhir lapangan dan 56 sentuhan di dalam kotak penalti lawan. Namun, dari total 26 tembakan, mereka hanya empat kali menguji kiper tuan rumah dan mencatatkan angka gol harapan yang relatif rendah, yakni 1,42, saat menghadapi pertahanan yang disiplin.

Topik Terkait

Ketika ditanya mengapa para penyerangnya kesulitan menciptakan peluang matang meski begitu dominan di wilayah lawan, Hurzeler menambahkan: "Pertahanan yang bagus dan umpan-umpan silang yang tidak mengarah ke tempat yang kami inginkan. Kami kurang presisi pada aksi terakhir; itu sesuatu yang harus kami tingkatkan.

"Semakin lama pertandingan berlangsung, semakin banyak ruang yang mereka miliki untuk melakukan transisi. Kami berusaha keras untuk mencetak gol, dan tentu saja mereka memiliki ruang untuk melakukan pergerakan serangan balik. Pada momen-momen tertentu, kami beruntung.

Iklan

"Kami selalu belajar. Saya pikir penting untuk mengambil pelajaran dari pertandingan ini dan tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya. Tidak ada waktu untuk terlalu lama kecewa; kami harus fokus pada pertandingan berikutnya."

Lawatan ke Anfield menguji momentum di kompetisi domestik

IMAGO

Brighton harus segera melupakan kekecewaan di kompetisi Eropa pada Kamis saat mereka pulang untuk melanjutkan kiprah impresif di kompetisi domestik akhir pekan ini. Saat ini berada di peringkat ketiga klasemen Premier League, tim asuhan Hurzeler menghadapi lawatan berat ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada laga pekan kedelapan, Minggu. Kembalinya para pemain inti yang diistirahatkan semestinya membuat Brighton jauh lebih tajam di sepertiga akhir lapangan saat bermain di Merseyside.