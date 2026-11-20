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Borussia Dortmund yang belum terkalahkan melanjutkan perburuan gelar Bundesliga dengan bertandang ke markas Borussia Monchengladbach, tim juru kunci, pada Sabtu. Meski lawannya terpuruk di dasar klasemen, Niko Kovac memperingatkan timnya agar tidak arogan saat mengejar awal musim bersejarah tanpa kekalahan dalam 10 laga.

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Dortmund lanjutkan perburuan gelar melawan tim juru kunci

Borussia Dortmund kembali dari jeda internasional November dengan target memperpanjang rekor tak terkalahkan pada awal musim Bundesliga saat bertandang ke markas Borussia Monchengladbach, Sabtu. Berada di posisi kedua dengan poin sama seperti pemuncak klasemen Bayern Munich, tim asuhan Niko Kovac memiliki pertahanan terbaik di liga setelah hanya kebobolan tujuh gol dalam sembilan pertandingan.

Hasil positif di Borussia-Park akan membuat Dortmund tak terkalahkan dalam 10 laga pembuka Bundesliga untuk ketiga kalinya dalam sejarah klub, menyamai pencapaian pada 2002-03 dan 2018-19. Namun, Kovac tahu timnya harus langsung tampil maksimal saat memulai rangkaian delapan pertandingan dalam 29 hari yang melelahkan.

Kovac tuntut intensitas sejak awal dan tanpa sikap arogan

Setelah gagal menang dalam tiga pertandingan pertama seusai jeda internasional Oktober, Kovac mendesak skuadnya untuk langsung tampil cepat dan menghormati Gladbach yang tengah berjuang menghindari degradasi. Ia juga meminta para penyerangnya mengakhiri tren tak biasa: 10 gol terakhir Dortmund di liga semuanya tercipta setelah turun minum.

"Kami tidak boleh membuang waktu untuk mulai bermain dengan baik," kata Kovac. "Posisi di klasemen tidak boleh membuat kami meremehkan lawan mana pun di Bundesliga atau memasuki pertandingan dengan sikap arogan. Kami tidak akan melakukannya! Klasemen hanya menggambarkan situasi saat ini, dan Gladbach tidak seburuk itu hingga pantas berada di posisi terakhir."

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Ia menambahkan: "Jika kami berpikir bisa mengatasi segalanya hanya lewat permainan kami, itu akan menjadi masalah. Kami harus siap menghadapi pertarungan yang pasti akan terjadi. Jika Anda unggul lebih dulu, pertandingan akan jauh lebih cepat terbuka."

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Gladbach incar kejutan di bawah Blessin

Gladbach berada di posisi ke-18 setelah membuka musim dengan enam kekalahan beruntun. Namun, pelatih kepala baru Alexander Blessin telah memicu kebangkitan dengan meraih empat poin dari laga-laga terkini melawan VfB Stuttgart dan SC Paderborn. Selain itu, Dortmund hanya menang sekali dalam enam lawatan terakhir mereka di liga ke kawasan Rhein Hilir, termasuk kalah 1-0 di sana pada Mei.

"Saat tampil dalam performa terbaik, kami bisa mengalahkan siapa pun," ujar Blessin. "Kami sangat menyadari bahwa Dortmund adalah salah satu tim terbaik di Jerman. Niko Kovac melakukan pekerjaan luar biasa di sana. Kekuatan mereka terletak pada solidnya pertahanan, sembari tetap memaksimalkan kualitas individu para pemainnya."

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Kondisi pemain kedua tim akan diperiksa menjelang laga

Kovac masih harus mengambil sejumlah keputusan terkait pemilihan pemain menjelang laga setelah Serhou Guirassy, Waldemar Anton, dan Carney Chukwuemeka tetap berada di Dortmund selama jeda internasional untuk memulihkan masalah otot, sementara Samuele Inacio kembali dengan cedera ringan. Sang pelatih menegaskan bahwa "semua kemungkinan masih terbuka" terkait keterlibatan mereka pada akhir pekan.

Sementara itu, Blessin kembali dapat mempertimbangkan kiper Moritz Nicolas, Nicolas Kuhn, dan Fritz Fleck setelah laga persahabatan melawan Standard Liege, meski Lukas Ullrich tetap absen hingga tahun baru. Kedua pelatih akan menetapkan susunan pemain menjelang sepak mula pada Sabtu pukul 15.30 CET.