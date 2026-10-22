Para pemain Barcelona menjalani malam yang sulit setelah kalah dari Paris Saint-Germain dengan skor 4-2 di Liga Champions.

Kekalahan telak ini datang beberapa hari jelang laga El Clasico melawan Real Madrid, yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu mendatang.

Sejumlah bintang Barcelona tampil kurang memuaskan, termasuk Lamine Yamal dan Raphinha.

Namun menurut laporan radio "Cadena SER", pemain asal Brasil itu menjalankan peran sebagai kapten tim di ruang ganti seusai pertandingan.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Penyerang berusia 29 tahun tersebut menyampaikan pidato di ruang ganti, berupaya menenangkan suasana dan menyatukan tim, serta mendorong mereka untuk tidak menyerah pada keputusasaan akibat kekalahan.

Raphinha menjelaskan bahwa musim masih panjang dan kelolosan ke babak selanjutnya di Liga Champions belum ditentukan.

Ia juga mendorong rekan-rekannya untuk bersiap menghadapi laga El Clasico, menantang mereka untuk membuktikan bahwa kekalahan ini tidak akan menghambat perjalanan mereka.