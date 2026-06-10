Presiden Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) Gianni Infantino mengomentari krisis visa dan beberapa kasus terkait masuknya delegasi serta wasit Somalia Omar Artan ke Amerika Serikat menjelang Piala Dunia 2026.

Artaan menimbulkan kegemparan setelah dilarang masuk ke Amerika Serikat dan kembali ke negaranya, dengan alasan kekhawatiran terkait terorisme dan keamanan nasional.

Sementara itu, FIFA mengibarkan bendera putih dan mengumumkan pengeluaran wasit Somalia tersebut secara permanen dari turnamen.

Infantino mengatakan dalam konferensi pers, hari Rabu, menjelang pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 antara Meksiko dan Afrika Selatan, "Sungguh disayangkan apa yang terjadi pada wasit Somalia itu, tetapi FIFA tidak mengendalikan segalanya," sambil menegaskan bahwa federasi internasional tersebut selalu berusaha mencari solusi tetapi tidak memiliki kemampuan untuk campur tangan dalam setiap masalah.

Dia menambahkan, "Kami berusaha, berbicara, mendiskusikan, dan mencari solusi, tetapi kami bukan penguasa dunia, dan kami tidak dapat mengendalikan pemerintah atau kepolisian; kami adalah organisasi olahraga."

Dia mencatat bahwa masalah visa termasuk di antara isu-isu yang sering dibahas dalam beberapa pekan terakhir, bersama dengan isu Iran dan tiket, sambil menegaskan bahwa isu-isu ini memerlukan penanganan yang tenang.

Infantino menyerukan agar tidak terburu-buru dalam menangani masalah-masalah ini, dengan mengatakan: "Terkadang lebih baik kita tenang dan bersantai, karena kami sedang menangani segala hal dan berusaha menyelesaikan semuanya, tetapi terburu-buru berteriak tidak selalu membantu dalam mencapai solusi."

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Dalam konteks yang sama, ia memuji para penggemar, menegaskan bahwa Piala Dunia akan dihadiri oleh 6,5 hingga 7 juta penggemar di stadion, ditambah jutaan lainnya di zona penggemar di seluruh dunia, sambil menambahkan: "Para penggemar lah yang menciptakan Piala Dunia."

Infantino mengakhiri pidatonya dengan menegaskan bahwa turnamen ini merupakan acara global yang bertujuan untuk menyebarkan persatuan di antara bangsa-bangsa.