"Kami Tidak Akan Mengakui Kekalahan".. Warga Argentina Menuntut Pengulangan Final Piala Dunia

Kekalahan timnas Argentina dari Spanyol dengan skor tanpa balas di final Piala Dunia 2026 memicu gelombang kontroversi di kalangan publik Argentina, hingga muncul tuntutan untuk mengulang laga final tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "El Mundo", para suporter Argentina meluncurkan kampanye melalui platform digital untuk menuntut pengulangan final Piala Dunia, dan berhasil mengumpulkan lebih dari 61.500 tanda tangan hingga saat ini.

Di balik inisiatif ini berdiri suporter Argentina, Gisela Sanchez, yang membuat petisi melalui situs "Change.org". Melalui petisi itu, ia mempertanyakan kinerja wasit asal Slovenia Slavko Vincic, dan menuntut Federasi Sepak Bola Internasional "FIFA" untuk meninjau keputusan-keputusan wasit yang diambil dalam pertandingan yang berlangsung pada Minggu lalu di New York.

Pembuat petisi itu mengklaim bahwa keputusan-keputusan wasit berpengaruh langsung terhadap jalannya laga, dengan menuduh adanya pelanggaran yang mengharuskan peninjauan, tanpa menyertakan bukti terdokumentasi apa pun yang mendukung tuduhannya.

Meski kampanye ini meraih momentum besar dari publik, ia tidak memiliki dasar hukum apa pun yang mengharuskan FIFA mengubah hasil pertandingan, karena tidak ada pertandingan resmi yang dapat diulang kecuali dalam kondisi luar biasa yang diatur oleh regulasi olahraga, atau melalui keputusan yang dikeluarkan oleh badan-badan berwenang di federasi internasional.

Inisiatif ini melengkapi rangkaian protes digital yang mewarnai Piala Dunia 2026, di mana kampanye lain dari Prancis yang mengumpulkan lebih dari 82.000 tanda tangan menuntut pengulangan pertandingan semifinal melawan Spanyol, akibat aksi kontroversial yang mendahului penalti yang disebabkan oleh Lamine Yamal.

Timnas Spanyol sebelumnya menjadi juara Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina dengan skor tanpa balas melalui gol yang dicetak Ferran Torres di masa perpanjangan waktu.

Meski pahit menelan kekalahan, puluhan ribu suporter Argentina turun ke jalan-jalan di seluruh negeri seusai peluit akhir, untuk menyatakan dukungan dan rasa terima kasih mereka kepada timnas setelah melaju ke final dan nyaris meraih gelar untuk kedua kalinya secara beruntun.