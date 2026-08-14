Klub Paris Saint-Germain dan klub Barcelona telah mencapai kesepakatan final untuk merampungkan kepindahan penyerang Spanyol, Ferran Torres, ke "Taman Para Pangeran".

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona, yang pada awalnya menuntut sekitar 60 juta euro dalam transaksi ini, akhirnya menerima nilai yang mendekati 50 juta euro yang diajukan klub Paris tersebut secara final melalui negosiasi yang alot.

Paris Saint-Germain, yang pada awalnya hanya ingin membayar maksimal 40 juta, mengancam akan menghentikan negosiasi seraya menjelaskan bahwa mereka sebenarnya sudah menentukan masa depan pemain tersebut dan bahwa sang pemain akan pergi secara gratis setelah satu tahun.

Klub Paris itu menolak, karena harga diri, untuk mencapai angka 50 juta euro dalam kesepakatan tersebut, meskipun mereka sebenarnya telah meraup total 159 juta euro dari penjualan pada musim panas ini.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain sepenuhnya menyadari betapa mendesaknya kebutuhan Barcelona untuk menjual serta kendali penuh mereka atas masa depan pemain tersebut, sehingga mereka bersikeras mengajukan penawaran final yang sampai ke Barcelona pada hari Rabu dengan menyertakan beberapa rincian.

Penawaran terakhir tersebut mencakup variabel-variabel yang pada akhirnya berubah menjadi nilai-nilai tetap, tetapi dengan syarat yang menarik, yaitu agar angka totalnya tidak mencapai 50 juta euro (meskipun nilai finalnya sangat mendekati angka itu).

Klub Catalan itu mengakhiri dengan menyetujuinya karena menilai kesepakatan tersebut sebagai transaksi yang bagus mengingat penghematan gaji pemain, pemasukan, serta laba bersih yang dihasilkan oleh kepergiannya, di mana penjualan ini menjadi penentu untuk mendaftarkan transaksi-transaksi baru yang telah masuk hingga saat ini pada musim panas ini.

Barcelona menunjukkan kesadaran penuh sejak awal akan sulitnya negosiasi begitu keputusan untuk menjual Ferran Torres diambil, seorang pemain yang tidak pernah dianggap sebagai pilihan strategis oleh pelatih Hansi Flick.

Kendati demikian, sempat muncul harapan bahwa Paris Saint-Germain akan bergerak dengan sekuat tenaga sejak awal untuk merampungkan proses perekrutan secepat mungkin, hanya saja manajemen di Paris telah banyak berubah sejak kedatangan Luis Campos ke jajaran direksi olahraga.

Tantangan Paris Saint-Germain adalah menutup bursa transfer dengan keseimbangan finansial yang positif, karena mereka saat ini berusaha berhemat semaksimal mungkin dan menekan keras dalam negosiasi harga, setelah berakhirnya era pengeluaran berlebihan seiring klub tersebut berada di bawah pengawasan ketat pada tataran fair play finansial.