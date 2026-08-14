"Kami tidak akan membayar 50 juta": Paris memaksakan kehendaknya kepada Barcelona dalam transfer Torres

Klub Paris Saint-Germain dan Barcelona mencapai kesepakatan akhir untuk merampungkan kepindahan penyerang asal Spanyol, Ferran Torres, ke "Parc des Princes".

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", Barcelona, yang pada awalnya menuntut sekitar 60 juta euro dalam transaksi ini, akhirnya menerima nilai yang mendekati 50 juta euro yang diajukan secara final oleh klub asal Paris tersebut melalui negosiasi yang alot.

Paris Saint-Germain, yang pada awalnya hanya ingin membayar maksimal 40 juta, sempat mengancam untuk memutus negosiasi seraya menjelaskan bahwa mereka sebenarnya telah memastikan masa depan pemain tersebut dan bahwa sang pemain akan pergi secara cuma-cuma setahun kemudian.

Klub asal Paris itu, atas dorongan gengsi, menolak mencapai angka 50 juta euro dalam kesepakatan tersebut, meski mereka sebenarnya telah meraup total 159 juta euro dari penjualan pemain pada musim panas ini.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Paris Saint-Germain benar-benar menyadari kebutuhan mendesak Barcelona untuk menjual serta kendali penuh mereka atas masa depan pemain, dan karena itu mereka bersikeras mengajukan tawaran akhir yang sampai ke Barcelona pada hari Rabu dengan menyertakan sejumlah rincian.

Tawaran terakhir tersebut mencakup variabel-variabel yang pada akhirnya diubah menjadi nilai tetap, tetapi dengan syarat yang mengejutkan, yaitu agar angka total tidak mencapai 50 juta euro (meski nilai akhirnya sangat mendekati angka tersebut).

Klub Katalan itu menyudahi persetujuannya dengan menganggap kesepakatan tersebut sebagai transaksi yang baik mengingat penghematan pada gaji pemain, pemasukan, serta keuntungan bersih yang dihasilkan dari kepergiannya, di mana penjualan ini menjadi penentu untuk mendaftarkan transaksi-transaksi baru yang telah dilakukan hingga saat ini selama musim panas ini.

Barcelona menunjukkan kesadaran penuh sejak awal akan sulitnya negosiasi begitu keputusan menjual Ferran Torres diambil, seorang pemain yang tak pernah dianggap sebagai pilihan strategis oleh pelatih Hansi Flick.

Meski demikian, sempat muncul harapan bahwa Paris Saint-Germain akan bergerak dengan sekuat tenaga sejak awal untuk menuntaskan proses perekrutan secepat mungkin, namun manajemen di Paris telah banyak berubah sejak kedatangan Luis Campos ke jajaran direksi olahraga.

Tantangan Paris Saint-Germain terletak pada mengakhiri bursa transfer dengan keseimbangan finansial yang positif, karena saat ini mereka berupaya berhemat semaksimal mungkin dan menekan keras dalam negosiasi harga, setelah berakhirnya era pengeluaran besar-besaran seiring klub berada di bawah pengawasan ketat pada level financial fair play.