"Kami tidak akan melayani Ronaldo".. Conceição menghadapi kemarahan para penggemar Cristiano dan dihujani hinaan

Pemain sayap Portugal, Francisco Conceição, menjadi sasaran kecaman publik, setelah pernyataan kontroversialnya yang meremehkan pentingnya mengoper bola kepada Cristiano Ronaldo, di saat timnas Portugal sedang mengalami krisis kepercayaan diri pasca hasil imbang yang mengecewakan melawan Kongo (1-1) pada laga pembuka Piala Dunia 2026.

Menurut surat kabar Portugal “Apola”, akun-akun Consesao di media sosial dibanjiri hujatan pedas dari para penggemar Ronaldo, setelah pernyataannya di sela-sela pertandingan melawan Uzbekistan yang dijadwalkan besok, Selasa: "Saya rasa, dalam hal mencetak gol, tidak ada yang bisa menandingi Cristiano, tetapi kami tidak merasa perlu atau wajib mengoper bola kepadanya; saya akan mengopernya kepada pemain yang paling tepat untuk posisi tersebut."

Pernyataan ini memicu perdebatan luas di dalam skuad Portugal, yang saat ini mengalami perpecahan tajam mengenai peran Ronaldo yang berusia 41 tahun—antara mereka yang membelanya meskipun penampilannya kurang memuaskan saat melawan Kongo, dan mereka yang menuntut agar dia duduk di bangku cadangan demi memberi kesempatan kepada pemain yang lebih muda.

Gelandang João Neves juga sempat mendapat kritik serupa pekan lalu, setelah ia menyebut Ronaldo sebagai “hanya pemain biasa” dan “sama seperti pemain lainnya”, yang mencerminkan ketegangan yang semakin memuncak di dalam skuad “Seleção”.

“Apula” mencatat bahwa komentar-komentar marah di akun-akun Consesao membandingkan Portugal dengan Argentina, menuntut tim untuk bermain demi menonjolkan Ronaldo seperti yang dilakukan “Tango” terhadap Lionel Messi, merujuk pada perbedaan dalam memperlakukan kedua legenda tersebut.

Situasi semakin rumit dengan kontroversi seputar penunjukan pelatih Roberto Martínez sebagai pelatih klub Al-Nassr dari Arab Saudi setelah Piala Dunia, klub tempat Ronaldo bermain, yang memunculkan pertanyaan mengenai kemampuan Martínez untuk mengambil keputusan teknis yang krusial terkait legenda Portugal tersebut tanpa memengaruhi hubungannya di masa depan dengannya.

Perlu diingat bahwa Portugal harus mengalahkan Uzbekistan untuk memperkuat peluangnya lolos dari grup, setelah awal yang tersendat yang memicu pertanyaan mengenai kemampuan tim nasional tersebut untuk bersaing memperebutkan gelar meskipun memiliki lini tengah yang luar biasa.