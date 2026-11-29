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Manchester City tidak dapat menerima cara laga mereka melawan Arsenal berakhir. Kemenangan lepas dari genggaman dalam pertandingan seru yang berakhir imbang 2-2, di tengah protes keras terhadap serangkaian keputusan wasit yang memicu kemarahan para pemain, staf pelatih, dan suporter tim. Situasi itu mendorong klub mengambil langkah resmi untuk menuntut penjelasan yang jelas dari pihak berwenang atas apa yang terjadi.

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Dalam pernyataan resminya, klub menyebutkan: “Kami sangat kecewa dengan sejumlah keputusan wasit yang diambil dalam pertandingan hari ini melawan Arsenal.” Klub menambahkan: “Kami akan mengirimkan surat resmi kepada ProRef pada hari Senin untuk meminta penjelasan menyeluruh atas keputusan-keputusan penting dalam pertandingan, baik terkait proses pengambilan keputusan di lapangan maupun penggunaan VAR.”

Manchester City menegaskan bahwa mereka menantikan tanggapan terperinci dari badan perwasitan, seraya menekankan: “Kami akan terus mewakili dan membela kepentingan klub, para pemain, dan suporter kami.”

3 Momen yang Memicu Kemarahan City

Laga yang digelar di Emirates Stadium itu diwarnai momen-momen menegangkan. Manchester City lebih dulu unggul lewat Erling Haaland pada menit ke-34, memanfaatkan umpan apik dari Joško Gvardiol, sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan untuk Arsenal pada menit ke-39. Di awal babak kedua, tim tamu kembali memimpin lewat gol indah Enzo Fernández pada menit ke-47, yang berawal dari pergerakan apik Ayoub Bouaddi, sehingga tim tampak berada di jalur meraih kemenangan berharga.

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Namun, menit-menit akhir mengubah segalanya. Jurrien Timber mencetak gol penyeimbang untuk Arsenal pada menit ke-83 menyusul sepak pojok yang dieksekusi Eberechi Eze. Momen itu memicu protes luas dari para pemain City, yang menilai telah terjadi pelanggaran jelas terhadap kiper asal Italia mereka, Gianluigi Donnarumma.

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Saat Donnarumma berusaha keluar untuk menangkap bola, ia terkena sikutan Gabriel di bagian belakang leher. Meski demikian, gol tetap disahkan setelah tinjauan VAR, yang berfokus pada kemungkinan adanya handball oleh Timber, tanpa membatalkan gol atau memberikan pelanggaran untuk kiper Manchester City. Klub menganggap keputusan tersebut sebagai salah satu yang paling menuntut penjelasan.

Handball Gyökeres Makin Menyulut Kemarahan

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Protes Manchester City tidak berhenti pada gol penyeimbang tersebut. Pada masa injury time, terjadi momen lain yang memicu gelombang kemarahan baru, ketika sundulan Joško Gvardiol mengarah ke gawang Arsenal sebelum dihentikan oleh Viktor Gyökeres dengan lengannya, sebagaimana terlihat dalam tayangan yang memicu perdebatan luas.

Meski kejadian itu ditinjau melalui VAR, wasit tidak memberikan penalti untuk Manchester City. Keputusan itu semakin memperkeras protes para pemain, yang menilai bola mengenai lengan penyerang Arsenal dan menggagalkan upaya yang mengarah ke gawang. Insiden ini, bersama momen yang menimpa Donnarumma, menjadi pusat protes yang mendorong manajemen klub mengambil langkah resmi.

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Insiden Doku Menambah Daftar Protes

Insiden ketiga semakin mempertajam kritik, setelah Bruno Guimarães menjambak rambut Jérémy Doku dalam salah satu duel, sementara pemain Manchester City itu sudah mengantongi kartu kuning. Mantan pemain Newcastle tersebut tidak menerima hukuman tambahan apa pun.