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Morgan Gibbs-White menyerukan dukungan dari para suporter Nottingham Forest dan menegaskan bahwa seluruh skuad berkomitmen penuh kepada pelatih baru mereka setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Chelsea. Hasil itu menambah tekanan terhadap Xabi Alonso setelah timnya menelan kekalahan ketiga beruntun di Liga Primer dalam laga yang diguyur hujan di City Ground.

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Bintang Forest serukan dukungan untuk era baru

Kapten Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, menjadi pahlawan pada Jumat malam dengan mencetak dua gol untuk memastikan tiga poin penting dalam kondisi sulit. Gelandang itu memuji pendekatan taktis di bawah kepemimpinan baru klub dan menegaskan bahwa tim siap menghadapi kesulitan yang tak terelakkan akibat pergantian pelatih di tengah musim.

Berbicara kepada Sky Sports seusai pertandingan, pemain timnas Inggris itu mengenang atmosfer khas City Ground saat pertandingan malam di bawah lampu stadion. Ia menyoroti bagaimana skuadnya tampil maksimal meski cuaca buruk.

“Seperti inilah malam-malam di kota ini. Pertandingan malam, hujan, cuaca buruk, tetapi kami berhasil menuntaskan tugas. Kami sudah membicarakannya sebelum pertandingan, tempat ini sulit didatangi. Terutama saat kami menekan lawan dengan intens ketika mereka menguasai bola. Kami terus bertahan dan berhasil menuntaskan tugas. Apa pun yang terjadi, akan ada drama. Kami harus menyadari bahwa kami memiliki pelatih baru. Kami tetap mendukungnya dan tidak semuanya akan berjalan mulus. Namun, momen seperti ini harus kami nikmati,” jelas Gibbs-White kepada penyiar tersebut.

Strategi jitu tundukkan Chelsea yang sedang kesulitan

Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi, dan Forest unggul berkat aksi individu gemilang. Igor Jesus membungkam suporter tim tamu setelah baru lima menit lewat tendangan spektakuler yang menentukan corak pertandingan malam itu.

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Gibbs-White menggandakan keunggulan dari titik penalti tak lama setelah jeda. Meski pemain pengganti Chelsea, Emmanuel Emegha, mencetak dua gol untuk menjaga peluang timnya, gol kedua kapten Forest itu menjadi penentu. Gibbs-White juga memuji rekan-rekan setimnya, terutama kualitas umpan yang diterimanya sepanjang 90 menit pertandingan.

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Mengenang gol pembuka, ia berkata: “Itu gol yang hebat, luar biasa. Saya sangat senang untuknya.” Ia juga memberikan pujian khusus kepada Xaver Schlager, yang memberikan assist untuk gol kemenangan pada babak kedua berkat kejeliannya membaca permainan. “Itu luar biasa, dia sudah beberapa kali melakukannya dalam latihan. Saya selalu berusaha melakukan pergerakan seperti itu,” tambahnya.

Kemenangan ini membuat Forest semakin menjauh dari zona bahaya, sementara Chelsea tertahan di posisi kedelapan klasemen Liga Primer setelah kembali menelan kekalahan di laga tandang.

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Chelsea catat hasil buruk bersejarah di City Ground

Bagi Xabi Alonso dan Chelsea, hasil ini menandai tren mengkhawatirkan berupa performa buruk dan rapuhnya pertahanan. Meski Emegha berupaya keras menyelamatkan satu poin lewat sundulan terarah menjelang akhir laga, klub London itu gagal mencetak gol penyama kedudukan pada masa tambahan waktu.

Kekalahan ini memiliki arti historis penting karena menjadi kali pertama Chelsea kalah dalam laga tandang melawan Nottingham Forest sejak 1997. Hasil tersebut memperpanjang periode buruk Chelsea, yang kini gagal meraih satu poin pun dalam tiga pertandingan liga terakhir saat berjuang menemukan konsistensi.

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Catatan itu menjadi kabar buruk bagi jajaran petinggi di Stamford Bridge. Tim kini telah menelan empat kekalahan dalam lima pertandingan terakhir di Liga Primer. Rentetan hasil buruk di kompetisi domestik ini, ditambah tersingkirnya mereka baru-baru ini dari Piala Carabao, membuat klub terpukul menjelang jadwal padat pada Desember.