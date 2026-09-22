Federasi Sepak Bola Spanyol memicu kontroversi di media setelah mempublikasikan pernyataan lama dari Ortiz Arias, wasit yang memimpin laga derby Madrid terakhir, dalam sebuah pesan yang oleh surat kabar Spanyol dianggap sebagai balasan atas serangan Real Madrid usai momen-momen kontroversial terkait keputusan wasit dalam pertandingan Minggu lalu.

Sang wasit berbicara tentang tekanan yang dialami para wasit, dengan menegaskan bahwa mereka sering kali menjadi "sasaran empuk" untuk dibebani tanggung jawab atas kekalahan. Ia juga menyinggung dampak kasus Negreira terhadap citra perwasitan Spanyol serta imbasnya berupa meningkatnya intensitas kritik dan kekerasan terhadap para wasit.

Peristiwa bersejarah yang berubah menjadi kontroversi

Arias memimpin laga derby Madrid antara Atletico dan Real Madrid, yang digelar di Stadion Riyadh Air Metropolitano, dan menyaksikan kontroversi perwasitan usai pertandingan, khususnya terkait tuntutan sebagian pihak untuk mengeluarkan dua kartu merah kepada para pemain Atletico Madrid, Kang In Lee dan Cristian Romero.

Sebelum pertandingan, wasit asal Madrid itu mencatatkan sejarah setelah menjadi wasit pertama dari ibu kota Spanyol yang memimpin derby Madrid, dalam sebuah langkah yang mengakhiri tradisi panjang yang berkaitan dengan prinsip kedaerahan dalam penunjukan wasit oleh komite wasit.

Namun usai pertandingan, keputusan-keputusan Arias memicu kemarahan besar di dalam lingkungan markas "Santiago Bernabeu", karena klub Kerajaan itu menyatakan keberatannya atas kinerja sang wasit melalui pernyataan pelatih Portugal Jose Mourinho, kanal resmi klub, serta pernyataan-pernyataan resmi dari manajemen.

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"Klub-klub membebankan tanggung jawab kekalahan kepada kami"

Usai laga derby yang menjadikan Arias sebagai sorotan utama, akun-akun resmi Federasi Sepak Bola Spanyol di Madrid kembali mempublikasikan cuplikan dari sebuah wawancara yang dilakukan bersama sang wasit sebelum musim ini dimulai, yang di dalamnya ia berbicara tentang sejumlah persoalan terkait perwasitan, di antaranya membebankan tanggung jawab kekalahan kepada para wasit alih-alih klub mencari penyebab sebenarnya dari hasil pertandingan.

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Arias mengatakan, sebagaimana dikutip surat kabar Spanyol "Sport": "Wasit adalah mata rantai yang paling mudah. Ketika saya membuat kesalahan dan tidak ingin orang mengarahkan kritik kepada saya, saya membebankan tanggung jawab kesalahan atau kekalahan itu kepada wasit, karena ia tidak akan membalas. Dan semua orang akan menerima narasi ini. Ada banyak klub yang melakukan hal tersebut."

Ia menambahkan: "Saya memahami bahwa kami mengambil keputusan yang terkadang bisa saja keliru, atau sulit dipahami orang. Dan sering kali kami menerapkan aturan dengan benar, tetapi orang tidak memahaminya, seperti kasus-kasus handball. Pada akhirnya, bukan kami yang menetapkan arahan atau aturan."

Sang wasit melanjutkan: "Kami menerapkan aturan seperti seorang hakim menerapkan hukum pidana atau hukum perdata. Kami melakukan hal yang sama."

Wasit Spanyol itu juga berbicara tentang kritik yang dialami para wasit setelah pertandingan, dengan menunjukkan bahwa cara pertanyaan diajukan kepada mereka sangat berbeda dengan cara para pemain diperlakukan.

Ia menjelaskan: "Apa yang akan ditanyakan jurnalis kepada saya? Mengapa Anda tidak memberikan penalti? Saya tidak mengenal jurnalis yang bertanya kepada pemain: mengapa Anda menyia-nyiakan penalti? Padahal ia ingin mencetak gol darinya."

Ia menambahkan: "Sulit bagi orang untuk memahami bahwa saya hidup dari keberhasilan saya dalam mengambil keputusan. Saya ingin keputusan-keputusan saya tepat, sama seperti seorang pemain sepak bola ingin berhasil. Dan pemain tidak pernah ditanya bagaimana ia bisa gagal mencetak gol yang jelas dari dalam kotak penalti dan menendangnya melambung di atas mistar."

Ia melanjutkan: "Pemain itu ingin mencetak gol. Dan saya ingin tepat dalam semua penalti, semua kartu merah, dan semua keputusan yang saya ambil, tentu saja, karena hal itu akan membuat saya lebih baik dalam profesi saya. Dan saya rasa orang-orang harus memahami itu."

"Kasus Negreira menimbulkan kerugian besar bagi perwasitan"

Sang wasit, yang tampil di Divisi Utama Spanyol sejak 2021, menyinggung kasus Negreira dan dampaknya terhadap para wasit Spanyol, dengan menegaskan bahwa kasus itu turut meningkatkan intensitas atmosfer di seputar perwasitan.

Ia berkata: "Sekarang ada banyak sekali kekerasan. Saya pergi ke stadion untuk menonton anak-anak saya dan saya mendengar teriakan yang menuduh para wasit korup. Kami telah menjadi sorotan."

Ortiz Arias memberikan sebuah contoh untuk menjelaskan sudut pandangnya, dengan mengatakan: "Bayangkan Anda seorang karyawan di sebuah perusahaan, dan salah satu pejabat perusahaan itu melakukan hal-hal yang seharusnya tidak ia lakukan. Apakah hal itu membuat Anda korup? Saya rasa tentu tidak."

Sang wasit menekankan perlunya memisahkan antara tindakan para pejabat dengan seluruh pihak lain yang bekerja dalam sistem perwasitan, dengan mengatakan: "Perkaranya sangat jelas. Tidak seharusnya seorang pejabat yang melakukan hal-hal yang sangat buruk dicampuradukkan, dan saya berharap, jika semua yang terjadi itu benar, ia membayar harganya, dan itulah yang akan ditentukan para hakim, karena ia telah menimbulkan kerugian besar bagi kami."

Ortiz Arias menutup ucapannya dengan berkata: "Karena itulah ada kekerasan yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Saya rasa kami sudah mulai sedikit keluar dari terowongan itu, tetapi hal itu menuntut banyak pengorbanan dari kami."

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