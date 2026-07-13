"Kami telah mengalahkan mereka dua kali dan kami tidak akan berhenti"... De La Fuente memanaskan pertarungan melawan Prancis

Para bintang tim nasional Spanyol melontarkan pesan-pesan penuh keyakinan kepada rekan-rekan mereka dari Prancis, menjelang pertandingan semifinal Piala Dunia 2026 yang akan digelar besok, Selasa, dengan menegaskan bahwa kekuatan tim secara kolektif dan gaya permainan yang terkoordinasi dengan baik akan memastikan lolosnya mereka ke pertandingan final.

Dalam pernyataan terpisah kepada media Spanyol, kiper Unai Simón, gelandang Mikel Merino, dan pelatih kepala Luis de la Fuente, menegaskan keyakinan mutlak mereka bahwa mereka mampu mengatasi rintangan Prancis meskipun Les Bleus dianggap sebagai favorit untuk menang.

Simón mengatakan kepada stasiun radio “Cadena Cope”: “Prancis tak diragukan lagi adalah kekuatan sepak bola besar, tetapi kami memiliki keyakinan yang sangat besar terhadap penampilan kami. Mentalitas kami didasarkan pada keyakinan bahwa jika setiap individu memberikan yang terbaik, tidak ada tim yang bisa mengalahkan kami.”

Kiper asal Spanyol itu menambahkan: “Timnas Prancis memiliki pemain-pemain serang yang luar biasa seperti Dembélé dan Mbappé, dan ini merupakan ancaman nyata, namun kekuatan kami terletak pada tim secara keseluruhan. Kami adalah tim dengan strategi yang matang, dan sangat sulit untuk mengalahkan kami.”

Sementara itu, Merino mengungkapkan kepada surat kabar “Marca” resep untuk mengungguli Prancis, dengan mengatakan: “Dengan menampilkan permainan yang bagus, tetap berpegang pada gaya kami, dan mengendalikan momen-momen krusial, akan ada duel-duel satu lawan satu di mana para pemain bersinar secara individu, dan setiap pemain dari tim mereka mampu menciptakan ancaman, jadi kami harus benar-benar fokus.”

Merino menekankan bahwa status Spanyol sebagai favorit utama untuk menang tidak berarti apa-apa, sambil menegaskan perlunya waspada terhadap kemampuan individu yang luar biasa dari para pemain Prancis.

Sementara itu, pelatih De la Fuente menjelaskan kepada stasiun radio “Cadena Ser” bahwa kekuatan timnya terletak pada perbedaan total dengan gaya permainan Prancis, dengan mengatakan: “Sebelum menghadapi Portugal, saya mengatakan bahwa kami akan bermain melawan tim yang mirip dengan kami. Sekarang situasinya benar-benar berbeda; kami adalah dua kutub yang berlawanan. Mereka nyaman dengan permainan cepat, jadi kami harus mengendalikan pertandingan.”

Pelatih asal Spanyol itu mengakui kelemahan timnya dengan mengatakan: “Kami terlalu sering terbuka, tapi kami memiliki barisan pertahanan yang kuat dan berusaha menemukan keseimbangan. Kami tahu kekuatan Prancis, tapi kami tidak akan meninggalkan strategi kami; kami mengalahkan mereka dalam dua pertandingan terakhir dengan gaya permainan kami.”

Pertandingan penentu akan digelar besok, Selasa, dalam laga yang mempertemukan dua filosofi sepak bola yang bertolak belakang, di mana Prancis mengandalkan kekuatan individu dan serangan balik cepat, sementara Spanyol mengandalkan penguasaan bola dan gaya permainan kolektif yang terorganisir.