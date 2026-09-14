Dean Huijsen, bek Real Madrid, menegaskan bahwa timnya menunjukkan perkembangan yang mencolok dibandingkan musim lalu, sambil menekankan perlunya melanjutkan kerja keras demi mencapai level yang diinginkan, dalam pernyataan yang menyiratkan pujian atas transformasi yang terjadi pada tim sejak José Mourinho mengambil alih kepemimpinan teknis.

Huijsen berbicara kepada media saat berada di sirkuit Madrid untuk menyaksikan balapan Formula, menurut situs Spanyol "Defensa Central", seraya menyebutkan bahwa Real Madrid menjadi jauh lebih baik dibandingkan musim lalu, tetapi masih memiliki ruang luas untuk berkembang.

Bek asal Spanyol itu berkata: "Saya rasa kami telah berkembang pesat dibandingkan musim lalu, dan kami harus melanjutkannya, kami harus terus bekerja keras. Jelas bahwa kami tidak akan pernah mencapai kesempurnaan karena selalu ada ruang untuk perbaikan, tetapi kami hanya harus terus melanjutkan."

Meski Huijsen tidak melontarkan kritiknya secara langsung kepada Xabi Alonso maupun Álvaro Arbeloa, ucapannya tentang perbedaan antara musim ini dan musim lalu ditafsirkan sebagai pesan terselubung kepada para pelatih yang memimpin Real Madrid sepanjang musim lalu, terutama di tengah pujian yang kian meningkat atas apa yang ditampilkan Mourinho sejak kembali ke tim.

Tampaknya pelatih asal Portugal itu berhasil menciptakan perubahan yang jelas di dalam ruang ganti, melalui standarnya yang tinggi, kejelasan gagasannya, dan kemampuannya mengelola kelompok, faktor-faktor yang membantu para pemain memulihkan kepercayaan pada proyek tim dan bersaing kuat memperebutkan gelar.

Huijsen sendiri menonjol sebagai salah satu yang diuntungkan dari transformasi ini, setelah menjadi elemen penting dalam perhitungan Mourinho, yang memberinya kepercayaan besar dan kian mengandalkannya di lini belakang, bersamaan dengan berkembangnya level kolektif tim