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Kapten Inggris Harry Kane memuji intensitas luar biasa timnya setelah mengalahkan juara dunia Spanyol 3-2 di Madrid. Kane menyoroti penampilan dominan selama 60 menit yang mengakhiri catatan tak terkalahkan Spanyol dalam 43 pertandingan sekaligus memastikan timnya finis sebagai juara grup di Nations League.

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Pernyataan bersejarah di Madrid

Kemenangan gemilang Inggris 3-2 atas juara dunia Spanyol di Madrid bukan sekadar hasil yang menentukan juara grup. Itu juga menjadi pernyataan tegas tentang ambisi mereka. Tim asuhan Thomas Tuchel mengakhiri catatan luar biasa Spanyol yang tak terkalahkan dalam 43 pertandingan untuk merebut posisi teratas Grup A1 dan mengamankan status unggulan di perempat-final pada Maret.

Berbicara seusai laga yang mendebarkan itu, kapten Harry Kane menyoroti betapa besarnya pencapaian tersebut. Ia menekankan rasa bangga yang mendalam karena Inggris mampu tampil begitu komplet di kandang lawan saat menghadapi tim terbaik dunia saat ini.

Tampil dominan melawan tim terbaik dunia

Selama satu jam pertama di Bernabeu, Inggris tampil sangat meyakinkan dan unggul 3-0 melalui gol Kane, Ezri Konsa, dan Ben White. Inggris benar-benar meredam juara dunia lewat tekanan tanpa henti, disiplin taktik, dan pergerakan menyerang tanpa rasa takut.

Berbicara kepada UEFA setelah pertandingan, Kane menyoroti standar luar biasa yang dicapai timnya selama periode penentu itu. "Hari ini kami menunjukkan level yang sangat tinggi. Selama 60 menit, kami begitu dominan dan menunjukkan level yang kami tahu bisa kami capai," kata Kane. "Sebelum kartu merah itu, kami efektif dalam memanfaatkan peluang dan tampil dominan."

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Belajar dari kesalahan sebelumnya

Keberhasilan Inggris memuncaki grup menuntut mereka untuk tidak mengulangi kesalahan setelah beberapa kali terpeleset sebelumnya dalam kompetisi ini. Kane mengungkapkan bahwa skuadnya menjadikan kesalahan masa lalu sebagai motivasi penting menjelang laga tandang penentu di Spanyol.

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"Kami bermain bagus melawan mereka di kandang, tetapi kami merasa membuat terlalu banyak kesalahan yang akhirnya merugikan kami," jelas Kane. "Kami menjalani sisa kompetisi dengan tekad untuk memenangkan setiap pertandingan, lalu kembali ke sini saat semuanya masih bisa diperebutkan. Dan itulah yang terjadi."

Menatap perempat-final pada Maret

Meski kartu merah yang diterima Elliot Anderson dan gol-gol Mikel Oyarzabal serta Nico Williams memaksa Inggris bertahan di bawah tekanan hingga akhir laga, tim asuhan Thomas Tuchel tetap kukuh. Dua penyelamatan gemilang kiper James Trafford pada masa tambahan waktu akhirnya memastikan hasil bersejarah itu tetap terjaga di tengah tekanan hebat.

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Setelah menaklukkan juara dunia di kandangnya, Kane meyakini kemenangan tersebut menetapkan standar baru yang tinggi bagi Inggris. Skuad itu kini menatap perempat-final pada Maret dengan keyakinan yang semakin besar bahwa mereka mampu bersaing melawan siapa pun di panggung internasional.