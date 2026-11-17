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Bek Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck menyoroti intensitas dan tekanan tanpa henti yang ditunjukkan timnya setelah menghancurkan Belanda 5-0. Schlotterbeck juga mengenang perjalanan pribadinya sepanjang tahun yang berat bersama tim nasional.

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Kemenangan telak pastikan posisi puncak

Jerman menunjukkan penampilan luar biasa dalam laga terakhir fase grup UEFA Nations League dengan menghancurkan Belanda 5-0 di Olympiastadion, Berlin. Bek tengah Borussia Dortmund itu memberi kontribusi besar lewat gol sundulannya sambil menjatuhkan badan, membantu tim asuhan Jürgen Klopp memastikan posisi puncak Grup A2.

Menikmati permainan dalam dominasi babak kedua

Berbicara kepada ARD seusai pertandingan, Schlotterbeck mengungkapkan kepuasannya yang besar atas kelancaran permainan menyerang tim dan keinginan tanpa henti untuk terus menekan setelah gol demi gol tercipta.

“Ya, babak pertama cukup baik dan babak kedua terasa sangat menyenangkan. Hari ini menyenangkan bisa bermain sepakbola di sana bersama rekan-rekan,” kata Schlotterbeck.

“Saya rasa kalian bisa melihat sendiri betapa seringnya kami tersenyum, betapa banyaknya kami memainkan bola, dan terutama bagaimana kami terus melaju setelah unggul 2-0 atau 3-0. Kami terus bermain. Pada akhirnya, harus diakui bahwa kami sepenuhnya layak menang 5-0.”

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Mengatasi taktik dengan intensitas luar biasa

Saat menganalisis cara Jerman membongkar permainan Belanda yang sulit ditembus, Schlotterbeck menekankan bahwa komitmen fisik dan kemenangan dalam duel individu menjadi kunci untuk membuka jalan setelah jeda.

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“Intensitas adalah segalanya dalam sepakbola. Dengan intensitas, Anda bisa mengatasi taktik. Belanda punya rencana. Pada babak pertama, kami tidak selalu bisa mengendalikan permainan. Pada babak kedua, kami tampil dengan intensitas luar biasa. Kami sering terlibat dalam situasi satu lawan satu. Ketika Anda memenangi duel, hasilnya terlihat seperti pada babak kedua. Ditambah lagi, permainan kami saat menguasai bola sangat bagus. Kami mampu melakukannya. Itulah yang membuat penampilan kami hari ini sangat baik.”

Slide 4: Mengatasi tahun yang berat bersama DFB

Mengenang perjalanan sepanjang 2026, yang mencakup hambatan akibat cedera dan kekecewaan di Piala Dunia, Schlotterbeck menyatakan optimismenya terhadap kekompakan skuad dan masa depan cerah di bawah Klopp.

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“Saya selalu harus melihatnya dari dua sisi. Harus saya katakan, setiap kali bersama DFB [tim nasional Jerman], perasaan saya selalu baik. Kami menjalani pemusatan latihan yang bagus pada Maret. Kami mengawali Piala Dunia dengan baik,” kenang Schlotterbeck.

“Bagi saya pribadi, Piala Dunia dan cedera itu sangat berat. Lalu kami tersingkir, dan dalam pemusatan latihan terakhir saat menghadapi Yunani, kami tidak bermain bagus. Anda bisa melihat sekilas betapa hebatnya tim yang kami miliki... Hari ini kami tidak merasa tertekan. Karena itulah kami bermain seperti yang kami tunjukkan hari ini.”