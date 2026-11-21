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Kapten Leeds United Ethan Ampadu memuji ketajaman timnya setelah Leeds menang meyakinkan 4-1 atas Chelsea di Stamford Bridge. Itu merupakan kemenangan tandang pertama mereka atas Chelsea dalam lebih dari seperempat abad. Hasil bersejarah ini membawa klub asal Yorkshire tersebut masuk dalam pembicaraan soal peluang tampil di kompetisi Eropa, menyusul penampilan dominan pada babak kedua di London barat.

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Sore bersejarah di London barat

Leeds United akhirnya mengakhiri penantian panjang pada Sabtu dengan mencatatkan kemenangan liga pertama mereka di Stamford Bridge sejak 1999. Dalam pertandingan yang diwarnai rivalitas sengit dan telah berlangsung lama, tim tamu menunjukkan kegigihan luar biasa untuk bangkit dari ketertinggalan dan meraih hasil yang akan lama dikenang para pendukung yang datang mendukung mereka.

Berbicara sesaat setelah peluit akhir, pemain tim nasional Wales itu menekankan pentingnya memenuhi ekspektasi tinggi para suporter. Ampadu mengatakan kepada wartawan: “Kami tahu sejarah pertandingan ini dan apa yang diharapkan para suporter. Kami tahu mereka sudah lama menginginkan kemenangan di sini. Sudah sepantasnya kami menikmati penampilan ini.”

Meski suasana sedang penuh kegembiraan, gelandang berusia 26 tahun itu segera mengingatkan bahwa tim harus menjadikan hasil ini sebagai pijakan untuk terus berkembang, bukan sebagai tujuan akhir. Menyinggung perkembangan taktik skuad di bawah kepemimpinan saat ini, Ampadu menambahkan: “Orang-orang membicarakan titik balik, dan kami harus belajar dari hal-hal yang tidak berjalan baik serta berusaha memperbaikinya.”

Okafor bersinar saat Chelsea runtuh

Awalnya, pertandingan tidak berjalan sesuai rencana tim tamu, karena Chelsea unggul lebih dulu lewat Emmanuel Emegha . Penyerang asal Belanda itu, yang menjalani debut sebagai starter untuk klub London tersebut setelah bergabung pada musim panas, mencetak gol pertamanya pada menit ke-25 melalui tendangan keras kaki kiri. Namun, keunggulan itu hanya bertahan tiga menit sebelum Noah Okafor memanfaatkan kekacauan di lini belakang Chelsea untuk menyarangkan gol penyama kedudukan ke sudut jauh gawang, mengembalikan momentum kepada Leeds.

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Leeds kemudian berbalik unggul lewat titik penalti setelah wasit Michael Oliver menghukum Morgan Rogers karena menggunakan lengannya untuk menghalau tembakan Jayden Bogle yang mengarah ke gawang. Dominic Calvert-Lewin dengan percaya diri mengirim tendangan penalti ke sudut bawah gawang. Tim tamu semakin menguasai pertandingan pada menit ke-58 ketika Okafor bereaksi terhadap bola yang memantul dan menyambarnya hingga masuk ke bagian atas gawang. Brenden Aaronson lantas memastikan kemenangan pada pengujung waktu tambahan, berlari bebas dari garis tengah lapangan sebelum dengan tenang menempatkan bola ke sudut bawah gawang.

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Ambisi Eropa dan sikap realistis

Tambahan tiga poin mengangkat Leeds United ke posisi keenam klasemen Liga Primer, hanya terpaut satu poin dari Bournemouth di urutan keempat dalam persaingan memperebutkan tiket Liga Champions.

Menanggapi pembicaraan tentang peluang tampil di kompetisi Eropa, sang kapten mengatakan: “Kami harus realistis dan memahami betapa sulitnya liga ini. Kami perlu mengulangi penampilan seperti ini pekan depan. Jika tidak, penampilan ini akan sia-sia. Kami tahu ke mana kami ingin membawa Leeds kembali. Jalannya mungkin panjang, tetapi kami siap menghadapinya.”

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Ujian berat menanti Leeds dan Chelsea

Hasil ini membuat Chelsea turun ke posisi kedelapan dan menandai periode sulit bagi tim asuhan Alonso setelah kekalahan mereka baru-baru ini dari Sunderland. Chelsea akan berusaha bangkit saat bertandang menghadapi Nottingham Forest pada 27 November, sebelum menjamu Crystal Palace pada 2 Desember. Sementara itu, Leeds akan berupaya melanjutkan kemenangan impresif mereka saat menjamu Coventry City pada 28 November, sebelum menjalani lawatan berat ke Stadion Etihad untuk menghadapi Manchester City pada 2 Desember.