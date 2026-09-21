Surat kabar olahraga Prancis itu menerbitkan heat map babak pertama Los Blancos. Dari situ terlihat bahwa para superstar Kylian Mbappe dan Vinicius Junior selama 45 menit pertama hampir menempati area yang persis sama di lapangan.

Meski keraguan terkait kecocokan satu sama lain sudah muncul sebelumnya, Mourinho tidak melakukan penyesuaian personel dan menurunkan Mbappe serta Vinicius bersama Jude Bellingham dan Arda Güler sejak awal.

Namun, kuartet itu gagal karena kurangnya keseimbangan di lapangan. Alih-alih memaksimalkan kualitas individu lewat pembagian ruang yang cerdas, para pemain ofensif justru saling menghambat.

Tumpang tindih yang terus-menerus dalam radius pergerakan yang sama membuat Los Blancos kehilangan daya gedor dalam serangan dan memperlihatkan masalah koordinasi yang jelas begitu intensitas lawan meningkat. Dalam duel yang intens, tim tampil cukup tidak terstruktur secara organisasi.

Diego Simeone: Ini titik lemah Real Madrid

Pelatih Atletico Diego Simeone memanfaatkan kelemahan ini secara konsisten dan mengatakan soal hasil pertandingan setelah peluit akhir berbunyi: "Terlepas dari kartu merah, jalannya pertandingan sangat jelas: Satu tim lebih banyak menguasai bola, satu tim memanfaatkan momen-momen krusial, dan tim lainnya tidak menciptakan peluang gol yang biasanya mereka miliki. Kami tahu di mana kami bisa menyakiti mereka, yaitu di sisi kiri mereka."

Analisis L'Equipe bahkan sangat menghancurkan. "Mbappe dan Vinicius hampir berada di area yang sama sepanjang babak pertama - sebuah gambaran yang dengan jelas memperlihatkan masalah kolektif Real Madrid dan buruknya pembagian peran di dalam tim", tulis media tersebut.

Kartu merah untuk Dean Huijsen pada babak kedua makin memperburuk situasi tim tamu. Bermain dengan 10 orang, Madrid kebobolan dua gol dan pada akhirnya harus mengakui kekalahan 1-2.

Setelah kekalahan itu, Mourinho mencium sebuah konspirasi, Bellingham juga mengkritik keputusan wasit. Bagi Real, situasinya menjadi dua kali lebih pahit: bukan hanya gagal meraih poin, gelandang Fede Valverde juga diduga mengalami cedera parah.