Para pemain Sevilla menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan-keputusan perangkat pertandingan saat menghadapi Real Madrid di Stadion Santiago Bernabeu. Mereka menilai beberapa momen krusial tidak diputuskan untuk keuntungan mereka, dalam laga yang diwarnai polemik soal pelanggaran terhadap Peque Fernandez dan Ruben Vargas.

Juanlu Sanchez, pemain Sevilla, mengatakan dalam pernyataan kepada kanal "Movistar": "Kami berada di dalam pertandingan dan sudah mengerahkan segala kemampuan. Saya melihat ada pelanggaran terhadap Peque, dan bagi saya itu mengandung unsur kekerasan. Selain itu ada pelanggaran terhadap Ruben Vargas sebelum salah satu gol Real Madrid, tetapi tayangannya bahkan tidak ditampilkan di layar televisi."

Ia menambahkan: "Kami tahu apa yang akan kami hadapi, tetapi ada keputusan-keputusan yang berada di luar kendali kami. Sering kali Anda tidak bisa berbicara dengan para pengadil; mereka tidak mengizinkannya. Sederhananya begini: (keluar.. saya akan beri kamu kartu), dan itu selalu menjadi solusi termudah. Kami tahu bagaimana segalanya akan berjalan di sini."

Di sisi lain, Kike Salas, kapten Sevilla, meminta agar timnya dihormati. Ia menegaskan bahwa beberapa momen layak mendapat peninjauan yang lebih teliti, dan berkata: "Pelanggaran Arda Guler itu jelas, dan Anda bisa melihat sikutan yang diterima Peque. Jelas bahwa hal itu membuat jalannya pertandingan berpihak kepada mereka, lalu skor menjadi 1-0."

Ia melanjutkan: "Saya tidak mengerti mengapa mereka tidak meninjau momen itu melalui teknologi VAR. Yang kami minta hanyalah rasa hormat dan pengakuan atas apa yang terjadi. Kami merasa sakit, tetapi Anda juga bisa melihat ada pelanggaran terhadap Ruben Vargas."