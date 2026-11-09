Seorang politikus Maroko menanggapi ancaman Spanyol untuk mundur dari penyelenggaraan Piala Dunia 2030, jika tugas penyelenggaraan laga final diserahkan kepada Maroko.

Maroko, Spanyol, dan Portugal bersama-sama menyelenggarakan Piala Dunia 2030, namun terdapat persaingan besar untuk menjadi tuan rumah laga final turnamen tersebut.

Berkas penyelenggaraan final Piala Dunia 2030 berubah menjadi isu politik di Spanyol, dengan semakin dekatnya pemilihan umum yang dijadwalkan pada 29 November mendatang, setelah perselisihan antara partai-partai dan tokoh-tokoh terkemuka meningkat terkait hak Spanyol menjadi tuan rumah laga final.

Pemimpin oposisi Spanyol Alberto Núñez Feijóo mengatakan bahwa ia siap mendorong negaranya untuk mundur dari penyelenggaraan Piala Dunia 2030, jika Federasi Sepak Bola Internasional memutuskan memberikan hak penyelenggaraan laga final kepada Maroko.

Feijóo, pemimpin Partai Rakyat, melanjutkan bahwa sudah sewajarnya Spanyol menjadi tuan rumah acara ini.

Di sisi lain, Ilham Belfhili, Sekretaris Jenderal Partai Uni Maroko untuk Demokrasi, mengatakan bahwa penyelenggaraan final Piala Dunia 2030 merupakan urusan olahraga yang tunduk pada kriteria Federasi Sepak Bola Internasional dan komite-komite terkaitnya, jauh dari tawar-menawar partisan yang mengendalikan retorika sebagian aktor politik Spanyol menjelang pemilu dini.

Dalam pernyataan khusus kepada surat kabar "Hespress" Maroko, ia menegaskan bahwa "arah politik kanan Spanyol terhadap isu-isu Maroko bukanlah hal yang baru muncul, melainkan membentang sejak peristiwa Ceuta dan Melilla pada musim panas 2026, di mana aliran ini berupaya mempolitisasi berbagai berkas dan mencari celah apa pun untuk merugikan Kerajaan".

Belfhili menjelaskan bahwa jika FIFA memutuskan menyerahkan final kepada Stadion Besar di Benslimane, dan Spanyol memilih untuk mundur, "maka itu adalah urusannya sendiri dan tidak mengubah kenyataan sedikit pun".

Ia melanjutkan: "Maroko memiliki perangkat dan kesiapan untuk menyelenggarakan Piala Dunia dengan sukses bahkan jika Portugal dan Spanyol mundur bersama-sama".

Ia menyatakan penolakan tegasnya "terhadap pencampuran olahraga dengan politik", seraya menegaskan bahwa sepak bola merupakan "pesan kemanusiaan universal yang mendekatkan bangsa-bangsa", dan menambahkan bahwa "pemanfaatan janji Piala Dunia oleh politik kanan Spanyol untuk meraih suara pemilih merupakan tawar-menawar elektoral terisolasi yang tidak ada kaitannya dengan Maroko".

Ia menekankan bahwa "Maroko adalah negara institusi yang menghormati keputusan lembaga-lembaga internasional apa pun itu".