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Pemain sayap Wales Dan James yakin timnya mampu membungkam para peragu saat bertandang menghadapi Norwegia dalam laga krusial UEFA Nations League di Oslo pada Sabtu. Meski Wales meraih kemenangan setelah tertinggal dalam pertemuan sebelumnya bulan lalu, James memperingatkan rekan-rekan setimnya agar bersiap menghadapi respons sengit dari tuan rumah.

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Pemain sayap perkirakan ujian berat melawan Norwegia

James yakin timnya memiliki kepercayaan diri yang dibutuhkan untuk meraih hasil positif di Ullevaal Stadion pada Sabtu, meski tuan rumah akan bertekad membalas kekalahan. Setelah membuka kiprah di Grup A4 dengan dua kekalahan beruntun dari Portugal dan Denmark, tim asuhan Craig Bellamy meraih poin pertama pada Oktober dengan bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Norwegia 2-1 di Cardiff. James mencetak gol penyeimbang dalam kemenangan itu.

Kebangkitan di Cardiff hidupkan kembali harapan di grup

Menjelang dua pertandingan terakhir, Wales berada di posisi ketiga dengan tiga poin, unggul atas Norwegia yang menempati posisi terbawah berkat rekor pertemuan, sekaligus masih memiliki peluang tipis untuk mencapai perempat-final.

Memperkirakan ujian berat pada Sabtu, James mengatakan: "Mereka tim nasional yang hebat dan, terutama di kandang, mereka tampil luar biasa.

"Mereka tim yang sangat sulit dikalahkan. Saya pikir setelah kekalahan di Cardiff, mereka harus menerima hasil itu dan akan semakin bersemangat menghadapi pertandingan ini.

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"Kami tidak akan terlalu memikirkan mereka. Mereka punya pemain-pemain hebat, skuad yang hebat, dan tampil luar biasa di kandang, tetapi kami sepenuhnya yakin pada diri sendiri.

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"Kemenangan atas Norwegia sangat penting untuk menjaga peluang kami di grup, dan kami menunjukkan kemampuan kami.

"Sebagai tim, kami sedikit kehilangan identitas [pada awal Nations League]. Orang-orang mulai membicarakan dan sedikit mencoret kami dari persaingan, tetapi saya pikir kami menunjukkan respons kami, dan orang-orang melihatnya."

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Status unggulan Euro tambah penting laga di Oslo

Kemenangan pada Oktober itu merupakan satu-satunya kemenangan Wales dalam delapan pertandingan sepanjang 2026 (tiga imbang, empat kalah). Persentase kemenangan mereka sebesar 12,5 persen menjadi yang terendah sejak mencatatkan 11,1 persen pada 2003.

Meski demikian, James yakin Wales bisa mengamankan posisi ketiga untuk tampil dalam play-off mempertahankan tempat di Liga A: "Kami semua tahu posisi akhir yang ingin kami raih dan betapa pentingnya hal itu menjelang kualifikasi Euro.

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"Kami tetap mengingatnya, tetapi tidak boleh membebani diri sendiri. Yang perlu kami tahu hanyalah bahwa jika kami tampil baik, kami bisa melakukannya.

"Kami tahu ada dua pertandingan yang sangat penting melawan tim-tim yang ingin kami hadapi. Jika kami ingin mencapai putaran final turnamen besar dan melangkah jauh, kami harus mampu bersaing dengan tim-tim ini, dan pelatih selalu menegaskan hal itu."

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Bellamy hadapi rekor tanpa kemenangan di kandang Norwegia

Wales belum pernah menang dalam lima lawatan ke kandang Norwegia, dengan catatan dua imbang dan tiga kalah, menjelang kunjungan pertama mereka sejak Bellamy tampil sebagai starter dalam laga persahabatan yang berakhir 0-0 pada Mei 2004. Terhindar dari kekalahan di Oslo akan membantu Wales mempertahankan posisi ketiga menjelang pertandingan terakhir mereka di Grup A4. Finis di posisi ketiga juga menjamin tempat di pot unggulan pertama untuk kualifikasi Euro 2028, turnamen yang dijadwalkan digelar Wales bersama tuan rumah lainnya.