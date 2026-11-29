Bagikan Ikuti GOAL di Google

Andoni Iraola mengakui Liverpool “sedikit ceroboh” setelah derbi Merseyside pertamanya berakhir imbang 1-1 di markas Everton pada Minggu. Gol pembuka Dominik Szoboszlai yang tercipta lebih awal dan spektakuler dibalas lewat gol bunuh diri Jeremie Frimpong. Pelatih Liverpool itu menegaskan satu poin tidak cukup setelah timnya gagal memaksimalkan peluang yang mereka ciptakan.

Iklan

Iraola frustrasi dengan hasil imbang dalam derbi

Iraola frustrasi setelah Liverpool ditahan Everton 1-1 di Stadion Hill Dickinson. Szoboszlai memberi Liverpool awal yang sempurna lewat gol spektakuler dalam lima menit pertama setelah menerima umpan Florian Wirtz. Namun, pada pertengahan babak pertama, Frimpong salah mengantisipasi tendangan bebas Kiernan Dewsbury-Hall sehingga bola masuk ke gawangnya sendiri.

Berbicara kepada TNT Sports seusai pertandingan, seperti dilaporkan Sky Sports, Iraola mengatakan: “Saya rasa ini bukan hasil yang bagus bagi kami. Kami memiliki peluang terbanyak untuk memenangkan pertandingan, satu poin tidak cukup bagi kami.”

“Kami sedikit kurang segar”

Iraola menyoroti kurangnya ketajaman timnya. Alexander Isak gagal mengarahkan peluang terbaiknya ke gawang sebelum jeda. Ia menambahkan: “Sentuhan kami kurang bersih. Kami mendapatkan peluang, tetapi saat menyelesaikannya di kotak penalti, sentuhan kami kurang bersih. Kami sedikit kurang segar.

“Pengaruhnya terlihat pada kualitas aksi-aksi akhir kami. Kami sedikit ceroboh saat menguasai bola. Kami kurang dalam hal itu dan itu menjadi pembeda. Alex [Isak] punya peluang besar. Sayang sekali; itu peluang bagus bagi kami. Kami ingin menang.”

Iklan Iklan

Szoboszlai sependapat dengan pelatihnya

Szoboszlai, yang tampil gemilang di Stadion Hill Dickinson , merasakan frustrasi yang sama dengan pelatihnya. Ia mengatakan kepada TNT Sports: “Kami kehilangan dua poin. Kami tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya rasa kami pantas menang. Kami punya peluang dan harus menuntaskannya.

“Kami tidak boleh membiarkan mereka kembali ke dalam pertandingan setelah kami unggul. Kami terus melangkah. Kami bisa meraih segalanya. Semuanya membutuhkan kerja keras, kami tidak boleh ceroboh seperti pada babak pertama. Kami harus siap sejak menit pertama hingga terakhir.”

Liverpool tetap di posisi keempat

Hasil imbang itu mengakhiri rentetan empat kemenangan tandang beruntun Liverpool di Liga Primer dan membuat mereka tetap berada di posisi keempat klasemen. Iraola menginginkan timnya segera bangkit setelah momentum kemenangan mereka terhenti, tepat ketika mereka tampak telah pulih dari dua kekalahan beruntun melawan Arsenal dan Fenerbahce.