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Pelatih Inter Cristian Chivu melontarkan kritik tajam terhadap penampilan timnya meski meraih kemenangan bersejarah di kandang Venezia. Inter secara resmi mencatatkan awal musim terbaik sepanjang sejarah mereka di Serie A pada era tiga poin untuk setiap kemenangan, tetapi Chivu tetap jauh dari puas dengan penampilan timnya.

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Awal musim bersejarah meski tampil kurang meyakinkan

Catatan Inter musim ini tak terbantahkan mengesankan, tetapi suasana di dalam tim tetap tenang. Dengan delapan kemenangan dan satu hasil imbang dari sembilan pertandingan pembuka, Inter mencatat awal musim yang belum pernah diraih klub ini sejak kemenangan bernilai tiga poin. Namun, Chivu sama sekali tidak larut dalam perayaan ketika membahas kemenangan terakhir mereka di Venesia yang diraih dengan susah payah.

Dengan keterusterangan yang jarang ditunjukkan pelatih seusai menang, Chivu menyoroti sejumlah kekurangan teknis dan fisik. "Energi kami kurang, lambat dalam melakukan beberapa hal, agak terkejut dengan blok pertahanan rendah mereka meskipun kami tahu mereka akan bermain seperti itu, lambat dalam mengalirkan bola dan menyerang lini pertahanan… tetapi tidak apa-apa, kami bermain setiap tiga hari. Kami sedikit beruntung hari ini bisa meraih kemenangan: saya tidak tahu apakah itu yang menentukan, atau justru keyakinan kami untuk berjuang dengan segala yang kami miliki," katanya kepada Sky Sport Italia.

Provedel selamatkan Inter

Meski skor mengesankan kemenangan tandang yang nyaman, pertandingan di lapangan berlangsung jauh lebih berimbang. Inter sangat bergantung pada penjaga gawangnya untuk mempertahankan keunggulan saat tuan rumah terus menekan. Chivu ingin memberikan pujian kepada para pemainnya yang menjaga tim tetap bertahan ketika rencana taktis mereka tampak tidak berjalan menghadapi Venezia yang tampil gigih.

"Kami juga mengambil risiko," lanjut Chivu. "Provedel menjaga kami tetap dalam pertandingan dan pada akhirnya kami berhasil berkat pengalaman, kekuatan, tekad, dan juga keberuntungan. Derbi berikutnya? Kami akan berusaha memulihkan tenaga dalam beberapa hari, termasuk energi mental. Dalam hal ini, saya terutama merujuk pada beberapa pemain yang hari ini harus saya tarik keluar saat jeda untuk mencoba membangkitkan tim. Kalau bisa, saya mungkin akan mengganti seluruh tim."

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Bayang-bayang Catania 2010

Pertandingan sulit itu mengingatkan Chivu pada pengalaman tertentu semasa bermain di bawah Jose Mourinho. Ia mengenang kekalahan 3-1 dari Catania pada musim 2009/10 ketika mereka meraih treble, sebuah pertandingan saat tim merasa lesu dan terlalu percaya diri. Chivu mengatakan ia merasakan hal serupa pada babak pertama melawan Venezia dan khawatir kekalahan bersejarah itu akan terulang.

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"Pertandingan seperti itu memang biasa terjadi dalam satu musim, dua atau tiga kali setahun, ketika Anda datang dengan sedikit energi dan kurang yakin, lalu berpikir upaya sekadarnya sudah cukup untuk meraih kemenangan," ujar Chivu.

Berupaya tampil lebih baik

Meski telah mengumpulkan 25 dari 27 poin yang mungkin diraih, pelatih Inter itu bersikeras skuadnya masih bisa meningkatkan permainan. Tekanan sebagai juara bertahan ditangani dengan cermat oleh staf agar para pemain tidak cepat berpuas diri setelah kesuksesan mereka belakangan ini di kompetisi domestik. Menjaga fokus di tengah jadwal pertandingan yang padat tetap menjadi tantangan utama bagi staf pelatih.

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"Kami bisa dan harus melakukannya, dan kami memulainya dari sini," tegas Chivu mengenai peluang untuk berkembang. "Tidak pernah mudah mengawali musim seperti ini dan kami tidak boleh kehilangan kesungguhan yang kami tunjukkan di lapangan, terutama setelah tahun ketika Anda berhasil meraih sejumlah trofi. Kami semua tahu tahun berikutnya adalah yang paling sulit dan kami terus bekerja sambil tetap membumi."