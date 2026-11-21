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Xabi Alonso mengakui Chelsea sedang berada dalam "masa rapuh" setelah kekalahan kandang 4-1 yang mengecewakan dari Leeds United. Kurangnya ketenangan Chelsea dimanfaatkan dengan telak oleh tim tamu, yang meraih kemenangan meyakinkan di Stamford Bridge sekaligus kemenangan tandang pertama mereka atas Chelsea dalam lebih dari dua dekade.

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Keruntuhan bersejarah di London barat

Stamford Bridge menyaksikan perubahan besar pada Sabtu ketika Leeds United menghancurkan Chelsea yang sedang kesulitan untuk meraih kemenangan pertama mereka di stadion tersebut sejak 1999 . Meski mengawali laga dengan menjanjikan, anak asuh Alonso runtuh di bawah tekanan sehingga tim tamu mampu menyalip mereka di klasemen Liga Primer Inggris. Hasil ini membuat Chelsea terpuruk di posisi kedelapan, sementara Leeds naik ke urutan keenam, hanya terpaut satu poin dari zona Liga Champions yang saat ini ditempati Bournemouth.

Berbicara kepada media seusai pertandingan, Alonso yang tampak kecewa tidak menahan diri saat menilai kondisi timnya. Kepada BBC MOTD, pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Kami kecewa dan sedih. Kekalahan ini sulit diterima dan kami sedang dalam masa rapuh. Kami sedikit kehilangan kepercayaan diri yang sebelumnya kami miliki saat bermain. Ini masa yang sulit, tetapi kami harus melewatinya bersama dan mencari solusi."

Okafor dan Calvert-Lewin hukum Chelsea

Chelsea semula tampak mengendalikan laga ketika Emmanuel Emegha menandai debutnya sebagai starter untuk klub dengan gol pada menit ke-25. Penyerang asal Belanda yang bergabung pada musim panas itu melepaskan tembakan keras dengan kaki kiri untuk membawa Chelsea unggul. Namun, Leeds segera merespons dan menyamakan kedudukan hanya tiga menit kemudian, ketika Noah Okafor memanfaatkan kekacauan di pertahanan Chelsea untuk mengarahkan bola ke sudut jauh gawang.

Tim tamu membalikkan keadaan lewat titik penalti setelah Michael Oliver menilai Morgan Rogers menyentuh bola dengan tangan saat menghalau upaya Jayden Bogle yang mengarah ke gawang. Dominic Calvert-Lewin maju sebagai eksekutor dan dengan tenang mengirim penalti ke sudut bawah gawang. Leeds memperbesar keunggulan pada menit ke-58 ketika Okafor menyambar bola liar yang memantul dan mengangkatnya ke bagian atas gawang. Brenden Aaronson kemudian melengkapi penampilan meyakinkan Leeds jauh di masa tambahan waktu. Ia berlari dari garis tengah lapangan sebelum menuntaskan peluang dengan tenang ke sudut bawah gawang.

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Alonso mencari daya dobrak yang hilang

Dalam upaya mengubah jalannya pertandingan, Alonso memasukkan Danny Welbeck dan Pedro Neto dari bangku cadangan, tetapi perubahan taktik itu gagal menghasilkan gol. Sang pelatih menyebut ketidakmampuan timnya merespons situasi sulit sebagai salah satu kekhawatiran utama. "Setengah jam pertama berjalan baik, tetapi kami kebobolan gol penyeimbang, lalu tidak terlalu nyaman dan kehilangan momentum," jelas Alonso dalam analisisnya seusai pertandingan.

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Pelatih Chelsea itu kemudian menjelaskan lebih lanjut kurangnya ketajaman timnya pada babak kedua. Ia mengatakan: "Kami bisa berbuat lebih banyak di babak kedua, tetapi kami tidak kembali mendapatkan kepercayaan diri untuk benar-benar menyerang dan tidak mampu menekan cukup keras untuk mencetak satu gol, yang bisa mengubah momentum."

Kesulitan mental dan fisik kian menumpuk

Chelsea akan berusaha melupakan kekalahan telak itu saat bertandang ke markas Nottingham Forest pada 27 November, sebelum kembali ke Stamford Bridge untuk menjamu Crystal Palace pada 2 Desember. Sementara itu, Leeds akan berupaya menjaga momentum saat menjamu Coventry City pada 28 November, sebelum menjalani lawatan sulit ke markas Manchester City di Etihad Stadium empat hari kemudian.

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Ketika ditanya apa hambatan terbesar yang kini dihadapi klub, Alonso menunjuk sejumlah faktor yang saling berkaitan. Ia menyimpulkan: "Semuanya saling berkaitan. Kepercayaan diri, kondisi rapuh saat ini, tuntutan pertandingan, aspek fisik, semuanya saling berkaitan."