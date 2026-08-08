"Kami membutuhkan seorang pemain untuk lini tengah, karena Amadou Onana akan absen sepanjang musim dan Joao Palhinha adalah pemain yang sangat bagus, yang akan cocok dengan rencana kami," kata Vidagany di sela-sela kekalahan 1-2 dalam laga uji coba melawan Bayern Munich di Hong Kong pada Jumat kepada Bild dan menambahkan: "Kami sedang berdiskusi, tetapi saat ini belum ada kesepakatan."

Pada saat yang sama, Vidagany menegaskan "rasa hormat besar yang kami miliki terhadap Bayern Munich. Kami adalah klub yang bersahabat, hubungan kami dengan Max Eberl, Christoph Freund, dan semua petinggi lainnya sangat baik. Karena itu saya tidak bisa dan tidak ingin mengomentari detail lebih lanjut".

Kepada Palhinha, Vidagany mempromosikan klubnya: "Saya percaya Aston Villa akan menjadi klub yang luar biasa untuk sang pemain. Di liga, ada enam atau tujuh klub yang memiliki anggaran lebih besar daripada kami. Meski begitu, dalam empat tahun terakhir kami selalu berhasil lolos ke kompetisi internasional. Itu berkat proyek kami, kerja kami sebagai sebuah kolektif, dan pengaruh taktis Unai Emery, yang menurut saya merupakan salah satu pelatih terbaik di dunia."

Bayern Munich kabarnya meminta 25 juta euro untuk Joao Palhinha

Menurut kabar yang beredar, juara bertahan Liga Europa itu dan Bayern Munich saat ini masih belum sejalan dalam negosiasi transfer. Klub Munich meminta sekitar 25 juta euro untuk gelandang Portugal tersebut, yang bergabung ke Munich dari Fulham pada 2024 dengan nilai 50 juta euro.

Palhinha tidak memenuhi ekspektasi yang dibebankan kepadanya. Pada musim lalu ia bermain sebagai pemain pinjaman di Tottenham Hotspur, tetapi transfer permanen tidak terwujud. Sama seperti dua pemain yang kembali dari masa pinjaman lainnya, Sacha Boey dan Bryan Zaragoza, Bayern Munich sangat ingin menjual Palhinha, yang terikat kontrak hingga 2028. "Untuk ketiganya, masa depan di Bayern Munich tidak akan ada," kata Eberl pada akhir Juli. "Jika ada yang memutuskan untuk tetap di sini, maka akan relatif berat dan rumit baginya, karena dia tidak akan memainkan peran besar."

Selain Aston Villa, Benfica dan Newcastle United juga disebut-sebut tertarik kepada Palhinha. Setelah Sandro Tonali (Tottenham), The Magpies kini tampaknya juga akan menjual gelandang penting kedua mereka, Bruno Guimaraes (Arsenal).