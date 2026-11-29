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Ousmane Dembele lebih banyak bermain di sayap kanan, bukan di posisi tengah yang biasa ditempatinya, saat Paris Saint-Germain menang 2-0 atas Lorient di Ligue 1. Pelatih kepala Luis Enrique menjelaskan bahwa perubahan taktik itu bertujuan mencari ruang saat menghadapi pertahanan rapat, sementara cedera membatasi pilihan PSG di sektor sayap.

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Dembele bermain di sayap saat PSG raih kemenangan kesembilan beruntun

Paris Saint-Germain memperpanjang rentetan kemenangan mereka di Ligue 1 menjadi sembilan pertandingan setelah mengalahkan Lorient 2-0 di Parc des Princes pada Sabtu. Dalam laga itu, Ousmane Dembele lebih banyak bermain di sayap kanan.

Setelah Senny Mayulu membuka skor dari posisi penyerang tengah pada menit ke-32, Dembele memastikan kemenangan pada menit ke-67 usai tampil aktif di sayap.

"Jika ditempatkan di tengah, dia tidak mendapatkan bola"

Menurut RMC, setelah dua musim lebih sering dimainkan di posisi tengah sebagai penyerang nomor 9, Dembele kembali ke sayap kanan untuk merenggangkan blok pertahanan Lorient bersama Achraf Hakimi dan Warren Zaire-Emery, sementara Mika Godts, Dro Fernandez, dan Senny Mayulu bermain di sisi kiri.

"Ousmane Dembele tentu lebih memilih kebebasan bermain seperti biasanya, tetapi melawan tim seperti Lorient yang bertahan sangat baik di tengah, ruang lebih banyak tersedia di sayap," jelas Luis Enrique. "Jika Anda menempatkan Ousmane Dembele di tengah, dia tidak mendapatkan bola. Dia pemain yang sangat cerdas; dia tahu di mana ruang tersedia selama pertandingan. Jika dia punya kesempatan bermain di tengah, itu bagus sekali bagi kami. Namun, jika tidak ada ruang, Anda harus memahami bahwa kami tim yang sangat sulit dibendung di sayap."

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Beradaptasi tanpa pemain sayap yang cedera dan menuntaskan laga dengan baik

Luis Enrique mengisyaratkan bahwa perubahan posisi itu dilakukan karena keadaan, bukan berarti Dembele pasti akan bermain di sana secara permanen. PSG tengah menghadapi kekhawatiran cedera jangka panjang yang menimpa Desire Doue dan Khvicha Kvaratskhelia. Ia mencatat bahwa Dembele dan Mika Godts, yang menjadi starter di sisi kiri, menanggung beban duel fisik bagi skuad saat keduanya absen.

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Meski puas dengan awal pertandingan dan kendali PSG secara keseluruhan saat menghadapi Lorient yang gigih, sang pelatih mengakui sepuluh menit terakhir membuatnya frustrasi akibat kesalahan individu dan hilangnya konsentrasi. "Saya tidak berpikir Lorient datang ke sini hanya untuk bertahan. Mereka juga berusaha memainkan permainan mereka dan menyulitkan kami," kata Luis Enrique. "Pertandingan ini jauh lebih baik daripada yang saya perkirakan."

Membangun momentum di kompetisi domestik dan Eropa

Dua laga beruntun tanpa kebobolan dan raihan tiga poin pada pekan ke-12 menjaga laju PSG di kompetisi domestik, sementara mereka mengelola kedalaman dan kebugaran skuad sepanjang musim.

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Dengan Dembele menunjukkan ancamannya lewat giringan bola dari sisi sayap dan Mayulu berkontribusi di tengah, Luis Enrique akan berupaya menjaga ketajaman rotasi lini serangnya dalam pertandingan-pertandingan mendatang.