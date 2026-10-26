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Gelandang Barcelona, Pedri, mengkritik penampilan timnya sendiri setelah kalah 1-2 dari Real Madrid dalam El Clasico. Pemain timnas Spanyol itu menyoroti kesalahan pada babak pertama dan lambatnya aliran bola sebagai faktor utama di balik hasil tersebut.

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Barcelona gagal menang meski bangkit pada babak kedua

Pedri dan Barcelona menelan kekalahan pertama mereka di kompetisi domestik musim ini setelah Real Madrid menang 2-1 di Spotify Camp Nou. Setelah tertinggal akibat gol pada babak pertama yang tercipta berkat keberuntungan, Barcelona bangkit selepas jeda, dengan Pedri memberikan assist untuk gol penyama kedudukan Raphinha.

Namun, serangan balik menjelang akhir laga yang dituntaskan Kylian Mbappe membuat Barcelona lengah dan mengakhiri rentetan sembilan kemenangan mereka.

Barcelona tetap memuncaki klasemen La Liga dengan keunggulan tiga poin atas Real Madrid.

Pedri akui penampilan pada babak pertama jauh di bawah standar

Berbicara kepada DAZN seusai pertandingan, Pedri tidak mencari alasan atas awal pertandingan Barcelona yang lesu. “Saya rasa, secara keseluruhan kami tidak bermain bagus,” aku Pedri.

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“Pada babak pertama, kami tidak bermain seperti biasanya. Saya rasa ada banyak hal yang bisa kami lakukan dengan lebih baik.”

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“Terutama kecepatan aliran bola. Pada babak pertama kami sangat lambat, terlalu sering kehilangan bola karena kesalahan sepele, dan saat menghadapi tim ini, kesalahan seperti itu harus dibayar mahal,” jelas gelandang tersebut.

Pedri sesalkan kegagalan membendung serangan balik menjelang akhir laga

Pedri mengatakan bahwa meski Barcelona tampil lebih baik selepas jeda, kegagalan membendung serangan balik Madrid yang menentukan hasil laga harus dibayar mahal. “Pada babak kedua kami menyamakan kedudukan dan bermain lebih baik, tetapi mereka mencetak gol lewat serangan balik yang gagal kami antisipasi dengan baik,” katanya.

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“Mereka punya kualitas di lini depan.”

“Kami ingin memenangi El Clasico di hadapan para pendukung kami... Kami pulang dengan perasaan sedih, tetapi kami harus memikirkan pertandingan berikutnya,” tambah Pedri.

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Persaingan gelar yang masih panjang membuat Barcelona fokus untuk bangkit

Meski kecewa, Pedri mengingatkan para pendukung bahwa persaingan memperebutkan gelar La Liga masih panjang.

“Musim ini masih panjang, dan gelar liga tidak ditentukan di sini,” pungkas Pedri.

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Barcelona kini mengalihkan fokus ke laga La Liga melawan Alaves pada Sabtu di Spotify Camp Nou.