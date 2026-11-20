Bagikan Ikuti GOAL di Google

Harry Kane mengirim pesan tegas kepada klub-klub Eropa lainnya. Ia menegaskan Bayern Munich memiliki semua yang dibutuhkan untuk kembali merebut trofi Liga Champions. Kapten Inggris itu yakin Bayern siap mengakhiri penantian mereka akan gelar Eropa setelah tersingkir secara menyakitkan dari kompetisi tersebut musim lalu.

Iklan

Trofi Eropa tetap menjadi target utama

Memburu gelar Liga Champions UEFA telah menjadi misi utama Kane dan rekan-rekannya di Bayern. Setelah beberapa tahun tanpa meraih trofi paling bergengsi di sepakbola klub, penyerang Inggris itu secara terbuka menyuarakan ambisi bersama Bayern untuk kembali ke puncak sepakbola Eropa. Bagi klub sebesar Bayern Munich, enam tahun tanpa menjuarai kompetisi tersebut dianggap terlalu lama.

Menilai kondisi skuad saat ini, Kane mengungkapkan keyakinan besar terhadap para pemain yang telah dihimpun di Allianz Arena. Sang penyerang yakin perpaduan pengalaman dan bakat di dalam skuad membuat Bayern mampu menghadapi siapa pun di Eropa. "Liga Champions adalah target besar bagi saya dan tim. Kami punya skuad kuat, yang terdiri dari pemain-pemain luar biasa," kata Kane dalam wawancara dengan media Prancis Foot Mercato.

Belajar dari kepedihan di Paris

Kenangan tersingkir musim lalu masih segar dalam ingatan pemain berusia 33 tahun itu. Bayern mencapai semifinal pada musim 2025/26, tetapi kalah tipis dari Paris Saint-Germain dengan agregat 6-5 dalam duel yang menghasilkan banyak gol. Meski kecewa karena gagal melaju ke final, Kane tetap menaruh respek kepada lawan yang menghentikan langkah Bayern, seperti dilaporkan Bulinews.

"Musim lalu, pertandingan melawan PSG berlangsung gila, persaingannya sangat ketat, dan tidak ada yang perlu dimalukan dari tersingkir oleh tim yang menjuarai kompetisi ini dua kali berturut-turut," ujar Kane saat mengenang duel sengit di Eropa tersebut. Sang penyerang yakin laga-laga penuh tekanan itu memberi skuad pengalaman berharga yang akan membantu mereka melewati babak gugur kali ini. Alih-alih terus meratapi kekalahan, tim menjadikannya motivasi untuk mengejar gelar Eropa saat ini.

Iklan Iklan

Pengaruh Vincent Kompany

Kane yakin Bayern akhirnya menemukan keselarasan taktik yang dibutuhkan untuk menaklukkan Eropa. Ia menunjuk stabilitas penting di jajaran pelatih sebagai senjata utama mereka. Memasuki musim ketiganya di Allianz Arena, identitas permainan pelatih asal Belgia Vincent Kompany telah tertanam kuat dalam skuad. Bagi kapten Inggris itu, kesinambungan antara staf pelatih dan para pemain menjadi keunggulan penting untuk mengalahkan tim-tim besar Eropa.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya FCB Bundesliga 14.30 KOE

"Menjalani satu tahun lagi bersama pelatih dan tim membantu kami menjadi lebih kuat. Kami memulai musim ini dengan mengatakan kepada diri sendiri bahwa ini harus menjadi tahun kami," jelas Kane.

Tekad tanpa henti memburu gelar

Menjelang fase penentuan turnamen, pesan dari kubu Bayern jelas: mereka tidak akan puas dengan apa pun selain trofi. Kane menegaskan skuad siap mengorbankan segalanya agar merekalah yang mengangkat trofi pada akhir musim. Fokus mereka bukan lagi sekadar bersaing, melainkan menemukan keunggulan kecil yang diperlukan untuk memenangi pertandingan paling ketat.

Iklan

Ia menutup dengan kembali menegaskan satu-satunya fokus klub: "Kami harus menemukan cara untuk mewujudkannya, menemukan sedikit kelebihan yang akan menjadi pembeda agar bisa melewati setiap babak dan melakukan segala yang kami bisa untuk menjuarai Liga Champions. Itulah target utama kami."