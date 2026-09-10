Belum terlalu lama berlalu, ketika FK Bodö/Glimt bahkan kesulitan meyakinkan pemain dari selatan Norwegia untuk pindah ke tim kejutan musim Liga Champions tahun lalu itu.

"Para pemain melihat peta dan menyadari bahwa markas kami berada di utara Lingkar Arktik. Di tempat kami dingin, berangin, dan sering hujan. Ke kota besar terdekat di utara perlu sepuluh jam perjalanan dengan mobil. Ke kota besar terdekat di selatan juga sama," kata Frode Thomassen. Pada musim dingin, matahari tidak terlihat selama sebulan di kota itu.

Dan siapa tahu apakah sosok yang kini menjadi ketua eksekutif, sekaligus salah satu wajah di balik kebangkitan FK Bodö/Glimt yang sebenarnya nyaris mustahil dalam sepak bola modern, dulu akan bergabung dengan klub itu setelah berkarier selama puluhan tahun sebagai pesepakbola profesional, pejabat olahraga, dan profesor universitas di ibu kota Oslo yang relatif hangat, andaikan ia tidak lahir dan tumbuh besar di kawasan Arktik, Norwegia utara.

Namun Thomassen, 59, kembali ke kampung halamannya pada 2003 dan mulai bekerja di FK Bodö/Glimt, yang saat itu dikenal sebagai tim yo-yo, sebagai pelatih akademi. Belakangan ia menjadi kepala akademi dan anggota dewan. Ketika klub itu nyaris bangkrut pada 2010, seluruh kota menunjukkan solidaritas kepada tim: fans, warga, pengusaha, para nelayan setempat menyumbang uang, klub pun selamat, dan pada tahun-tahun berikutnya mereka nyaris hanya memainkan pemain hasil binaan sendiri.

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Berapa banyak gelar yang dimenangkan Bodö/Glimt dalam beberapa tahun terakhir?

Namun dongeng yang sesungguhnya baru dimulai pada 2017: FK Bodö/Glimt kembali terdegradasi, Thomassen menjadi CEO, dan seorang pria bernama Kjetil Knutsen yang bahkan cukup tidak dikenal di sepak bola Norwegia menjadi asisten pelatih. Saat itu, total pemasukan mereka per tahun hanya 4,2 juta euro, sementara omzet klub divisi tiga Jerman bahkan saat itu sudah dua kali lipat lebih besar.

Mereka langsung promosi lagi, Knutsen naik jabatan menjadi pelatih kepala. Sisanya seperti mimpi demam belaka: runner-up pada 2019, juara pada 2020 untuk pertama kalinya, lalu juara lagi pada 2021, 2023, dan 2024. Selain itu: pada 2021/2022 mereka terhenti di perempat final Conference League, pada 2022/2023 untuk pertama kalinya tampil di Liga Europa, pada 2024/2025 melaju hingga semifinal Liga Europa, musim lalu mereka untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions dan baru tersingkir di babak 16 besar setelah leg pertama yang sangat kuat dan kejatuhan pada leg kedua melawan Sporting Lisbon - setelah sebelumnya antara lain mengalahkan Manchester City, Atletico Madrid, dan Inter Milan.

Dan semua itu diraih dengan tim yang memainkan sepak bola hasil yang intens dalam pressing dan lari, dinamis, menggugah, dan tidak pernah steril, serta hingga kini masih hampir sepenuhnya berisi pemain Norwegia, meski kini semakin banyak yang datang dari seluruh penjuru negeri. Ada juga para pemain yang pulang dari luar negeri Eropa: pencetak gol tersukses musim lalu adalah Jens Petter Hauge, yang pernah bermain untuk Milan dan Eintracht Frankfurt. Kapten tim adalah Patrick Berg, yang kembali dari Lens dan ayahnya, Örjan Berg, selama bertahun-tahun bermain di Swiss pada 1990-an dan bahkan sempat setengah tahun di München bersama Die Löwen pada 1992, dan kini menjadi direktur olahraga FK Bodö/Glimt.

Kalau menurut Thomassen, dalam waktu dekat porsi pemain asing juga boleh meningkat. "Tentu saja lokasi kami masih sedikit membatasi. Tetapi kami sudah berkembang dan terus berkembang. Saya pikir sekarang kami adalah alamat yang bagus dan bisa menarik bagi pemain dari seluruh Skandinavia." Lingkar Arktik atau tidak, tidak ada matahari pada musim dingin atau tidak.

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Apa rahasia sukses FK Bodö/Glimt?

Akan berakhir di mana semua ini? "Sekarang kami punya 750.000 pengikut di Instagram, lebih banyak daripada tim Skandinavia mana pun. Saya rasa kami punya potensi untuk menjadi klub favorit kedua semua orang."

Dan mengapa tidak? FK Bodö/Glimt adalah tim yang simpatik dan sedang menanjak dari liga Eropa yang juga sedang naik daun - tahun ini, Bodö dan Viking Stavanger untuk pertama kalinya menghadirkan dua klub Norwegia di kompetisi elite Eropa - dari sebuah negara sepak bola yang sedang berkembang pesat.

Kisahnya bisa saja lebih buruk. Namun syarat untuk menjadi salah satu klub kultus sejati juga sudah ada, terlepas dari kesuksesan di atas lapangan.

Ketika Frode Thomassen mengatakan bahwa mereka adalah klub yang berbicara soal "budaya dan nilai-nilai", itu tidak terdengar seperti suara pemasaran yang biasanya lazim dalam sepak bola modern. "Kami tidak punya investor, kami tidak punya pemilik pribadi. Saya pikir itu adalah kisah yang menarik dalam sepak bola yang sudah menjadi begitu komersial."

Thomassen mengatakan "menarik", bukan "sebenarnya mustahil", juga karena ia dan para petinggi lain di FK Bodö/Glimt sangat yakin dengan strategi mereka. "Kami tidak berbicara di sini tentang ingin menang dan kami tidak menetapkan target. Kami berbicara tentang performa. Jika kami tampil baik, maka hasil akan datang," ujarnya, lalu menjelaskan: "Kami punya empat nilai dasar yang harus diwakili klub ini: performa, perkembangan, loyalitas, dan persatuan. Itulah dasar kerja kami."

Apa persamaan Bodö/Glimt dan Bayern Munich?

Meski semua itu terdengar begitu masuk akal dan matang, khususnya dalam sepak bola ini bukan pertama kalinya sebuah entitas membuang nilai-nilainya begitu saja ketika sudah mencium kesuksesan besar - dan tumpukan uang. Pada tahun buku terakhir, Bodö/Glimt membukukan sekitar 75 juta euro, terutama berkat kiprah sukses mereka di Eropa, jelas ini sudah level yang berbeda dibanding 2017.

Thomassen tidak goyah oleh hal itu, tetapi ia yakin bahwa mereka yang berada di utara Lingkar Arktik tidak akan dirusak oleh kesuksesan. "Sudah sepuluh tahun kelompok orang yang sama bekerja di sini, kami senang berada di sini dan menempuh jalan ini bersama-sama selangkah demi selangkah. Belakangan kami juga mengambil risiko, tetapi selalu hanya dalam langkah-langkah kecil. Kami menikmati kesuksesan ini dan fokus untuk terus membaik, tetapi kami sama sekali tidak merasa ada ekspektasi terhadap kami."

Alih-alih melakukan hal-hal gila di bursa transfer, mereka membangun stadion baru, tahun depan Arctic Arena dijadwalkan rampung. Selain itu, mereka juga berinvestasi di start-up AI dan data untuk menggabungkan semua informasi yang dikumpulkan sebagai klub dan tim sepak bola dengan baik, lalu memanfaatkannya untuk hal-hal yang masuk akal dan mungkin juga menguntungkan. Begitulah yang dilakukan jika Anda punya rencana dan tidak mengejar mimpi-mimpi liar.

Sekarang para pendaki puncak yang masuk akal dari Lingkar Arktik itu pada Kamis, di matchday pertama musim baru Liga Champions, akan bertandang ke Bayern Munich (pukul 21.00, DAZN live). Dan dalam arti tertentu, tim Norwegia itu bahkan memandang juara rekor Jerman tersebut sejajar - sebab kedua tim sama-sama baru saja dinominasikan pada Ballon d'Or sebagai tim terbaik tahun ini. Namun, tentu di situlah persamaannya berakhir. "Bayern Munich akan menjadi laga yang sangat istimewa bagi kami," kata Thomassen, "sebuah ujian yang bagus bagi kami". Mereka berharap cukup bagus untuk bisa bersaing. Dan jika tidak? "Maka kami akan belajar dari itu."