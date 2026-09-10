Belum begitu lama berlalu, ketika FK Bodö/Glimt bahkan kesulitan meyakinkan pemain dari selatan Norwegia untuk pindah ke tim kejutan musim Liga Champions tahun lalu itu.

"Para pemain melihat peta dan mendapati bahwa markas kami berada di utara Lingkar Arktik. Di tempat kami dingin, berangin, dan sering hujan. Ke kota besar terdekat di utara perlu sepuluh jam perjalanan dengan mobil. Ke kota besar terdekat di selatan juga begitu," kata Frode Thomassen. Pada musim dingin, matahari tidak terlihat selama sebulan di kota itu.

Dan entah apakah sosok yang kini menjadi CEO sekaligus salah satu wajah dari kebangkitan FK Bodö/Glimt yang sebenarnya nyaris mustahil dalam sepakbola modern itu, setelah puluhan tahun berkarier sebagai pesepakbola profesional, pejabat olahraga, dan profesor universitas di ibu kota Oslo yang relatif hangat, dulu akan bergabung dengan klub tersebut andaikan ia tidak lahir dan besar di wilayah Arktik, Norwegia utara.

Namun Thomassen, 59, kembali ke kampung halamannya pada 2003 dan memulai kiprahnya di FK Bodö/Glimt, yang saat itu dikenal sebagai tim yo-yo, sebagai pelatih akademi. Belakangan ia menjadi kepala akademi dan anggota dewan. Ketika klub nyaris bangkrut pada 2010, seluruh kota menunjukkan solidaritas kepada klub: fans, warga, pengusaha, dan para nelayan setempat memberikan uang, klub pun selamat, dan pada tahun-tahun berikutnya mereka hampir hanya memainkan pemain binaan sendiri.

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Berapa banyak gelar yang dimenangi Bodö/Glimt dalam beberapa tahun terakhir?

Namun dongeng yang sesungguhnya baru dimulai pada 2017: FK Bodö/Glimt kembali terdegradasi, Thomassen menjadi CEO, dan seorang pria yang bahkan di sepakbola Norwegia pun relatif tidak dikenal bernama Kjetil Knutsen menjadi asisten pelatih. Saat itu, total pemasukan mereka per tahun hanya 4,2 juta euro, omzet klub divisi tiga Jerman bahkan saat itu sudah dua kali lebih tinggi.

Mereka langsung promosi lagi, Knutsen diangkat menjadi pelatih kepala. Selebihnya terasa seperti mimpi demam semata: runner-up pada 2019, juara pada 2020, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, lalu juara lagi pada 2021, 2023, dan 2024. Ditambah lagi: pada 2021/2022 mereka hanya terhenti di perempat-final Conference League, pada 2022/2023 untuk pertama kalinya tampil di Liga Europa, pada 2024/2025 melaju sampai semi-final Liga Europa, musim lalu mereka untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions dan baru tersingkir di babak 16 besar setelah leg pertama yang sangat kuat dan kejatuhan di leg kedua melawan Sporting Lisbon - setelah sebelumnya antara lain menaklukkan Manchester City, Atletico Madrid, dan Inter Milan.

Dan semua itu dilakukan dengan tim yang memainkan sepakbola hasil yang menuntut pressing dan lari, dinamis, menggugah, dan tidak pernah datar, serta sampai sekarang masih hampir sepenuhnya terdiri dari pemain Norwegia, meski kini semakin banyak yang berasal dari seluruh penjuru negeri. Ada juga para pemain yang pulang dari luar negeri di Eropa: pencetak gol tersukses musim lalu adalah Jens Petter Hauge, yang pernah bermain untuk Milan dan Eintracht Frankfurt. Kapten tim: Patrick Berg, yang kembali dari Lens dan ayahnya, Örjan Berg, selama bertahun-tahun bermain di Swiss pada 1990-an dan bahkan sempat setengah tahun di München bersama Die Löwen pada 1992, dan kini menjadi direktur olahraga FK Bodö/Glimt.

Jika sesuai keinginan Thomassen, dalam waktu dekat porsi legiun asing juga akan meningkat. "Tentu saja lokasi kami masih sedikit membatasi. Tapi kami telah berkembang dan terus berkembang. Saya pikir sekarang kami sudah menjadi alamat yang bagus dan bisa menarik bagi pemain dari seluruh Skandinavia." Lingkar Arktik atau tidak, tak ada matahari di musim dingin sekalipun.

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Apa rahasia sukses FK Bodö/Glimt?

Akan berakhir di mana semua ini? "Sekarang kami punya 750.000 pengikut di Instagram, lebih banyak daripada tim Skandinavia mana pun. Saya rasa kami punya potensi untuk menjadi klub favorit kedua semua orang."

Dan kenapa tidak? FK Bodö/Glimt adalah tim yang simpatik dan sedang menanjak dari liga Eropa yang juga sedang menanjak - tahun ini Bodö dan Viking Stavanger untuk pertama kalinya menghadirkan dua klub Norwegia di kompetisi elite Eropa - dari sebuah negara sepakbola yang sedang berkembang.

Ceritanya bisa saja jauh lebih buruk. Syarat untuk menjadi salah satu klub kultus mutlak juga sudah ada, terlepas dari kesuksesan di lapangan.

Saat Frode Thomassen mengatakan bahwa mereka adalah klub yang berbicara soal "budaya dan nilai-nilai", itu tidak terdengar seperti bahasa pemasaran yang lazim di sepakbola modern. "Kami tidak punya investor, kami tidak punya pemilik pribadi. Saya pikir itu adalah cerita yang menarik dalam sepakbola yang sudah menjadi sangat komersial."

Thomassen mengatakan "menarik", bukan "sebenarnya mustahil", juga karena dia dan para petinggi lain di FK Bodö/Glimt sangat yakin dengan strategi mereka. "Kami tidak berbicara di sini soal ingin menang dan kami tidak menetapkan target. Kami berbicara tentang performa. Jika kami tampil baik, maka hasil akan datang," katanya, lalu menjelaskan: "Kami punya empat nilai dasar yang harus diwakili klub ini: performa, perkembangan, loyalitas, dan persatuan. Berdasarkan itulah kami bekerja."

Apa persamaan Bodö/Glimt dan Bayern Munich?

Semua ini terdengar begitu masuk akal dan matang, tetapi khususnya di sepakbola, ini bukan pertama kalinya sebuah organisasi membuang nilai-nilainya begitu saja ketika sudah mencium kesuksesan besar - dan tumpukan uang. Pada tahun buku terakhir, terutama berkat kiprah sukses di Eropa, Bodö/Glimt membukukan pemasukan sekitar 75 juta euro, jelas itu sudah level yang sangat berbeda dibanding 2017.

Thomassen tidak terusik oleh itu, tetapi ia yakin bahwa mereka di utara Lingkar Arktik tidak akan dibutakan oleh kesuksesan. "Kelompok orang yang sama sudah bekerja di sini selama sepuluh tahun, kami senang berada di sini dan menempuh jalan ini bersama-sama, langkah demi langkah. Belakangan kami juga mengambil risiko, tetapi lagi-lagi selalu dalam langkah kecil. Kami menikmati kesuksesan ini dan fokus untuk menjadi lebih baik, tetapi kami sama sekali tidak merasa ada ekspektasi terhadap kami."

Alih-alih melakukan hal-hal gila di bursa transfer, mereka membangun stadion baru, tahun depan Arctic Arena dijadwalkan rampung. Selain itu, mereka berinvestasi di start-up AI dan data untuk menghimpun dengan baik semua informasi yang mereka kumpulkan sebagai klub dan tim sepakbola, lalu setelah itu bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang masuk akal (dan mungkin juga menguntungkan). Begitulah yang dilakukan ketika Anda punya rencana dan tidak mengejar mimpi-mimpi liar.

Sekarang para pendaki puncak yang rasional dari Lingkar Arktik itu pada Kamis di matchday pertama musim baru Liga Champions akan bertandang ke Bayern Munich (pukul 21.00, DAZN live). Dan dalam beberapa hal, klub Norwegia itu bahkan bisa memandang juara rekor Jerman tersebut sejajar - karena kedua tim baru saja masuk nominasi tim terbaik tahun ini di Ballon d’Or. Namun, tentu saja di situlah persamaan itu berakhir. "Bayern Munich akan menjadi pertandingan yang sangat istimewa bagi kami," kata Thomassen, "sebuah ujian yang bagus untuk kami". Mereka berharap cukup bagus untuk bisa bersaing. Dan jika tidak? "Maka kami akan belajar sesuatu darinya."