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Denmark bersiap menghadapi laga krusial UEFA Nations League melawan rival Skandinavia, Norwegia, di Kopenhagen pada Selasa malam. Di tengah ancaman besar Erling Haaland, pelatih Denmark Brian Riemer yakin penyerang andalannya bisa menjadi pembeda dalam laga penutup fase grup yang diperkirakan berlangsung ketat.

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Tiket fase gugur dipertaruhkan

Denmark akan menjamu Norwegia di Parken , Kopenhagen, dalam laga penentuan UEFA Nations League pada Selasa malam. Kedua negara bersaing memperebutkan tiket terakhir untuk lolos dari grup mereka. Tuan rumah saat ini menempati posisi kedua dengan sembilan poin dari lima pertandingan.

Norwegia berada tepat di belakang mereka, di posisi ketiga dengan enam poin. Portugal telah memastikan diri lolos dari grup dengan 12 poin. Karena itu, kedua rival Nordik tersebut akan berjuang menjaga peluang mereka bertahan di turnamen pada pertandingan keenam.

Menghentikan mesin gol

Sorotan utama menjelang laga ini tertuju pada kualitas para penyerang yang akan tampil. Pelatih Denmark Riemer sepenuhnya menyadari ancaman Haaland di lini depan. Namun, Riemer mengingatkan bahwa timnya juga memiliki daya gedor yang besar.

"Kami menghadapi salah satu penyerang terbaik di dunia, dan dia sedang dalam performa luar biasa, terutama bersama Norwegia," kata Riemer kepada UEFA. "Kami tahu harus tampil sebaik mungkin saat bertahan, tetapi kami sangat percaya diri. Kami juga punya mesin gol sendiri [Hojlund] yang sedang dalam performa bagus, jadi Norwegia menghadapi masalah yang sama seperti kami."

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Membalas kekalahan di Oslo

Tim tamu keluar sebagai pemenang saat kedua tim terakhir bertemu. Norwegia meraih kemenangan dramatis 3-2 di Oslo pada pertemuan sebelumnya di kompetisi ini. Riemer memperkirakan duel kembali berlangsung sangat ketat, tetapi yakin dukungan penonton di Kopenhagen akan menjadi pembeda. Kepada DR Sporten, ia memaparkan harapannya untuk pertandingan tersebut.

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"Ini akan menjadi laga yang sangat ketat. Kami memiliki keuntungan bermain di kandang, seperti yang dimiliki Norwegia pada pertemuan terakhir," ujar Riemer. "Kami sangat menghormati Norwegia, tetapi kami juga sangat percaya diri, dan saya yakin pertandingan spektakuler menanti."

Jalan menuju fase gugur

Hasil imbang sudah cukup bagi Denmark untuk memastikan tiket ke fase gugur. Tuan rumah hanya perlu menghindari kekalahan untuk mempertahankan keunggulan tiga poin mereka di klasemen.

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Sebaliknya, Norwegia harus menang di kandang lawan untuk menyamai perolehan poin Denmark dan memiliki peluang lolos. Hasil pertandingan ini akan sepenuhnya menentukan negara mana yang melaju dan tim mana yang gagal.