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Jamal Musiala kembali bermain melawan 1. FC Köln. Berbeda dari Karl-Heinz Rummenigge, Max Eberl dan Vincent Kompany kemudian membelanya.

Bintang lini serang berusia 23 tahun itu mungkin menjadi sosok yang paling banyak dibicarakan di FC Bayern saat ini. Pendapat para petinggi klub tentangnya sangat berbeda. Setelah Uli Hoeneß dan Jan-Christian Dreesen mengungkapkan kekhawatiran mereka dalam beberapa hari terakhir, Rummenigge kembali menyinggung hal itu seusai laga yang berakhir 1:1 melawan Köln .

Jika Musiala tidak mampu kembali ke performa lamanya, sebab "apa yang kami ketahui sayangnya membuat kami menduga bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang sering ia tunjukkan di stadion ini", maka "angka-angka sebesar itu, dengan segala hormat, tidak lagi dapat dipertahankan."

Dengan demikian, setelah Hoeneß dan Dreesen, Rummenigge kini juga secara tidak langsung menyarankan agar Musiala mempertimbangkan kemungkinan menerima pemotongan gaji secara sukarela. Sementara itu, Eberl dan Kompany lebih ingin menilai situasinya dari sisi olahraga dan yakin Musiala memiliki masa depan yang sukses di Allianz Arena.

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Apa kata Max Eberl dan Vincent Kompany tentang Jamal Musiala?

"Wajar jika ada kekhawatiran. Terutama setelah apa yang terjadi," jelas Eberl seusai pertandingan. "Namun, kami melihatnya dalam latihan dan kami melihat bagaimana ia melewati fase ini selama 16 atau 17 bulan dengan segala kesulitannya."

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Semua itu "bukan hal-hal yang bisa membuat pemain muda seperti dia menemukan ritmenya. Kami yakin, dari apa yang kami lihat, dengar, dan rasakan darinya, bahwa ia bisa kembali ke level itu," lanjut Eberl. Pernyataan itu secara tidak langsung bertentangan dengan pandangan Rummenigge dan yang lainnya, sebab "kami di bidang olahraga punya keyakinan berbeda."

Kompany juga menyampaikan pandangan senada. "Saya punya peran yang sangat jelas di klub ini. Pelatih harus menjadi orang yang percaya kepada para pemain. Jika kami berhasil melakukannya, semua pihak akan diuntungkan."

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Kompany melanjutkan: "Jika Jamal kembali menemukan performa dan level permainannya, FC Bayern akan diuntungkan. Begitu pula para penggemar dan, saya kira, sepakbola Jerman. Sebab, ia pemain yang istimewa. Itulah peran saya. Jika seorang pelatih mengatakan atau melakukan hal lain, menurut saya pribadi itu masalah."

Kita "tidak bisa berharap para pemain bintang kami langsung menjadi pembeda. Jika Lucho Diaz bermain selama 20 menit pekan depan, kami tidak bisa berharap ia langsung menentukan hasil pertandingan. Itu tidak realistis. Jamal Musiala sedang menjalani proses reintegrasi, Lucho akan segera kembali menjalani proses reintegrasi. Saat ini, pemain-pemain lainlah yang harus tampil. Pada waktunya, para pemain itu akan kembali 100 persen bugar untuk bermain dan kami pun akan menikmatinya lagi."