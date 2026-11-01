“Kami punya cukup banyak peluang!” Konrad Laimer frustrasi setelah Bayern menggempur Dortmund tetapi hanya bermain imbang 2-2

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Gelandang Bayern Munich Konrad Laimer mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah tim juara itu ditahan imbang 2-2 oleh Borussia Dortmund meski melepaskan 23 tembakan dan mencatatkan angka gol yang diharapkan (xG) sebesar 4,18. Harry Kane gagal mengeksekusi penalti pada babak kedua, sementara Bayern tiga kali membentur tiang atau mistar gawang.

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Bayern ditahan imbang meski mendominasi dan mencatatkan angka serangan yang luar biasa

Bayern Munich mendominasi Borussia Dortmund sepanjang 90 menit di Allianz Arena, tetapi harus puas dengan hasil imbang 2-2. Konrad Laimer membuka keunggulan sebelum Dayot Upamecano membawa Bayern kembali unggul setelah gol penyama kedudukan Serhou Guirassy.

Bayern mencatatkan 23 tembakan, 18 di antaranya dari dalam kotak penalti, dan menghasilkan angka gol harapan (xG) sebesar 4,18.

Sebaliknya, Dortmund mengonversi dua dari sedikit peluangnya menjadi gol meski hanya mencatatkan xG 0,63.

Laimer menyayangkan penampilan babak kedua yang tak berbuah kemenangan

Laimer, yang tampil gemilang dalam peran box-to-box, menegaskan Bayern bermain cukup baik untuk meraih kemenangan meyakinkan. "Kami punya cukup peluang untuk mencetak lebih banyak gol. Saya rasa Dortmund tidak benar-benar punya peluang lain pada babak kedua selain dua gol yang mereka cetak," kata Laimer.

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"Menurut saya, permainan kami pada babak kedua justru lebih baik daripada babak pertama. Kami bermain lebih baik, mengalirkan bola lebih baik, dan menciptakan banyak peluang. Hanya saja, hari ini kami gagal memanfaatkannya."

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"Pada akhirnya, kami kebobolan pada menit ke-90, gol yang seharusnya tidak kami biarkan terjadi. Hasilnya, pertandingan berakhir 2-2, dan Dortmund pasti lebih puas dengan hasil itu daripada kami," tambah pemain asal Austria tersebut.

Tiga tembakan membentur tiang dan mistar, kegagalan penalti merugikan Bayern

Kegagalan Bayern mengunci kemenangan diperparah oleh nasib buruk, dengan sang juara tiga kali membentur tiang atau mistar gawang. Tembakan Michael Olise membentur tiang pada awal pertandingan, sementara tendangan penalti Harry Kane mengenai mistar.

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Pemain pengganti Lennart Karl juga menghantam tiang atau mistar gawang pada waktu tambahan sebelum gol penyama kedudukan Fabio Silva pada pengujung laga.

Laimer menekankan pentingnya kedalaman skuad: "Kami kini memasuki fase ketika setiap pemain sangat penting. Kami tetap bersatu."

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Sang juara bertekad bangkit di Madrid

Hasil imbang ini membuat Bayern tetap memuncaki klasemen Bundesliga dengan 18 poin, unggul selisih gol atas Dortmund.

Skuad Bayern akan bertandang ke Spanyol untuk menghadapi Atletico Madrid di Liga Champions pada Selasa.

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Bayern berupaya mengubah dominasi mereka dalam menciptakan peluang menjadi tiga poin di kompetisi Eropa.