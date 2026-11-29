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Mantan bek Manchester United dan Argentina, Marcos Rojo, menangis setelah Estudiantes kalah 1-0 dari Palmeiras pada final Copa Libertadores di Montevideo, Sabtu. Rojo, yang kembali ke klub masa kecilnya untuk mengejar gelar kontinental keduanya, pernah menjuarai kompetisi ini pada 2009. Ia menegaskan timnya meninggalkan Uruguay dengan kepala tetap tegak.

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Rojo menangis usai Estudiantes kalah di final

Mantan bek Manchester United, Marcos Rojo, menangis setelah Estudiantes kalah 1-0 dari klub raksasa Brasil Palmeiras pada final Copa Libertadores di Stadion Centenario, Montevideo, Sabtu. Ramon Sosa mencetak gol penentu yang menggagalkan upaya klub Argentina itu meraih gelar kontinental kelima sekaligus memberi Palmeiras gelar Libertadores keempat.

Rojo, yang memulai kariernya di Estudiantes dan menjuarai kompetisi tersebut bersama klub itu pada 2009 sebelum membela Spartak Moscow, Sporting CP, Manchester United, dan Boca Juniors, mengaku tak pernah menyangka akan mendapat kesempatan lagi untuk tampil di final bersama klub masa kecilnya.

«Kami pulang dengan sedih, tetapi kepala tetap tegak»

Berbicara dengan emosional kepada Telefe setelah peluit akhir, pemain Argentina dengan 61 penampilan internasional itu mengungkapkan kebanggaannya atas perjuangan Estudiantes sepanjang turnamen, meski gagal membawa trofi pulang ke La Plata. Rojo pernah tampil di final Piala Dunia FIFA 2014 dan meraih empat trofi selama membela Manchester United.

«Saya sangat emosional karena saya tidak menyangka akan mendapat kesempatan bermain untuk Estudiantes lagi, apalagi tampil di final Copa Libertadores lainnya dengan seragam ini,» kata Rojo. «Merupakan kehormatan besar menjadi bagian dari kelompok ini, yang menjalani Copa Libertadores dengan luar biasa dan mewakili klub dengan cara yang tak tertandingi. Kami pulang dengan sedih karena tidak mampu membawa trofi kembali ke La Plata, tetapi kepala kami tetap tegak karena kami telah memberikan segalanya hingga akhir.»

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Palmeiras mencetak sejarah, Muslera pastikan pensiun

Kekalahan itu juga menandai akhir karier kiper Estudiantes berusia 40 tahun, Fernando Muslera, yang memastikan dirinya pensiun di stadion di Uruguay tempat ia menjalani debut profesionalnya. «Hasil ini sangat mengecewakan, tetapi saya puas dengan cara kami bersaing hingga pertandingan hari ini. Saya pergi dengan perasaan sangat bahagia,» kata Muslera kepada ESPN, sembari berterima kasih kepada rekan-rekan setimnya dan presiden klub Sebastian Veron.

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Sementara itu, Palmeiras asuhan Abel Ferreira merayakan rekor kemenangan ke-11 berturut-turut di fase gugur pada 2026. Dengan empat gelar Libertadores, mereka kini sejajar dengan Flamengo, Estudiantes, dan River Plate dalam daftar peraih gelar terbanyak sepanjang masa.

Estudiantes bersiap bangkit setelah kiprah kontinental yang membanggakan

Ketika Palmeiras merayakan trofi utama ke-13 mereka sejak 2020 di bawah Ferreira dan kapten klub Gustavo Gomez, Rojo dan Estudiantes kembali ke Argentina tanpa trofi setelah hanya terpaut satu gol dari gelar kontinental.

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Bagi Rojo, yang sebelumnya menjuarai Primera Division bersama Estudiantes pada 2010 dan kembali dengan status pinjaman dari Manchester United pada 2020 sebelum periode terbarunya di La Plata, kiprah di Montevideo itu tetap menjadi babak berkesan dalam kepulangannya.