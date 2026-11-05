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Striker Manchester City Erling Haaland mendesak rekan-rekan setimnya untuk lebih tajam setelah mencetak gol kemenangan pada menit ke-78 dalam kemenangan 3-2 atas RB Leipzig di Liga Champions, Rabu. Tim tamu asal Premier League itu dua kali kehilangan keunggulan di Jerman sebelum kapten mereka mencetak gol dari jarak dekat untuk membawa mereka naik ke peringkat ketujuh klasemen.

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Andalan asal Norwegia tuntut ketajaman dalam menuntaskan peluang

Haaland menyelamatkan tim asuhan Enzo Maresca setelah mereka tiba di Jerman usai menelan dua kekalahan beruntun di liga dan meraih kemenangan lewat adu penalti atas Brighton di Carabao Cup. Menyambar umpan silang mendatar Elliot Anderson lewat sentuhannya yang ke-13, penyerang itu menambah koleksi gol sepanjang kariernya melawan tuan rumah menjadi 13 gol dalam sembilan pertandingan. Namun, sang penentu kemenangan tetap frustrasi karena timnya gagal memastikan kemenangan lebih awal.

Kelengahan pertahanan terjadi sebelum gol penentu

City unggul sebelum turun minum melalui gol bunuh diri Castello Lukeba dari umpan silang Nico O'Reilly, sebelum Ridle Baku menaklukkan Gianluigi Donnarumma di tiang dekat. Sementara itu, Antonio Nusa membalas gol sundulan Enzo Fernandez pada menit ke-57 hanya tiga menit kemudian.

Berbicara kepada TNT Sports seusai pertandingan, Haaland mengatakan: "Yang terpenting adalah saya membantu tim menang, dan saya berhasil melakukannya hari ini, jadi saya sangat senang.

"Saya pikir pada akhirnya kami harus meningkatkan permainan sedikit karena saat unggul 1-0, menurut saya kami perlu lebih menekan untuk mencari gol kedua, lalu semoga bisa mencetak gol ketiga. Itulah yang harus kami lakukan sebagai klub, kami harus memperbaikinya."

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Ketika ditanya apa yang harus City lakukan secara berbeda, ia melanjutkan: "Saya pikir kami harus menguasai bola, tahu kapan harus mempertahankan penguasaan dan kapan harus maju, serta bekerja sama, baik saat menyerang maupun bertahan. Ada banyak hal yang berbeda.

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"Sisi baiknya, Anda selalu bisa menjadi lebih baik, dan selalu ada kesempatan baru dalam pertandingan berikutnya tiga hari lagi, jadi itu menyenangkan."

Penyerang tajam itu menerima sedikitnya sentuhan bola

Menurut Opta, koleksi gol sang penyerang melawan Leipzig merupakan yang terbanyak ia cetak ke gawang satu lawan di lima liga top Eropa. Ketika ditanya soal sedikitnya sentuhan yang ia lakukan sebelum mencetak gol, Haaland menambahkan: "Maksud saya, Anda bisa melihatnya dari beberapa sudut pandang.

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"Anda bisa melihatnya sebagai hal yang sulit untuk tetap berkonsentrasi selama sekitar 100 menit, atau melihatnya secara positif: hanya selama 100 menit Anda harus benar-benar fokus agar siap ketika peluang datang. Anda bisa melihatnya dari beberapa sudut pandang, dan saya memilih yang kedua."

Lawatan ke Forest menguji kebangkitan di liga

Tim asuhan Maresca, yang kini berada di posisi kedua, berupaya mengakhiri rentetan dua kekalahan di liga saat bertandang ke markas Nottingham Forest akhir pekan ini. Memperkokoh pertahanan setelah kebobolan gol-gol penyama kedudukan yang seharusnya bisa dihindari pada tengah pekan akan sangat penting agar mereka tetap bersaing dalam perebutan gelar. Kemenangan di City Ground akan mengembalikan momentum sebelum jeda internasional.