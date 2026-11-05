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Adhe Makayasa
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“Kami perlu sedikit meningkatkan permainan” - Erling Haaland mendesak Manchester City tampil lebih kejam setelah mencetak gol kemenangan pada menit-menit akhir dalam kemenangan 3-2 di markas RB Leipzig pada ajang Liga Champions

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Striker Manchester City Erling Haaland mendesak rekan-rekan setimnya untuk lebih tajam setelah mencetak gol kemenangan pada menit ke-78 dalam kemenangan 3-2 atas RB Leipzig di Liga Champions, Rabu. Tim tamu asal Premier League itu dua kali kehilangan keunggulan di Jerman sebelum kapten mereka mencetak gol dari jarak dekat untuk membawa mereka naik ke peringkat ketujuh klasemen.

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Haaland menyelamatkan tim asuhan Enzo Maresca setelah mereka tiba di Jerman usai menelan dua kekalahan beruntun di liga dan meraih kemenangan lewat adu penalti atas Brighton di Carabao Cup. Menyambar umpan silang mendatar Elliot Anderson lewat sentuhannya yang ke-13, penyerang itu menambah koleksi gol sepanjang kariernya melawan tuan rumah menjadi 13 gol dalam sembilan pertandingan. Namun, sang penentu kemenangan tetap frustrasi karena timnya gagal memastikan kemenangan lebih awal.

Kelengahan pertahanan terjadi sebelum gol penentu

City unggul sebelum turun minum melalui gol bunuh diri Castello Lukeba dari umpan silang Nico O'Reilly, sebelum Ridle Baku menaklukkan Gianluigi Donnarumma di tiang dekat. Sementara itu, Antonio Nusa membalas gol sundulan Enzo Fernandez pada menit ke-57 hanya tiga menit kemudian.

Berbicara kepada TNT Sports seusai pertandingan, Haaland mengatakan: "Yang terpenting adalah saya membantu tim menang, dan saya berhasil melakukannya hari ini, jadi saya sangat senang.

"Saya pikir pada akhirnya kami harus meningkatkan permainan sedikit karena saat unggul 1-0, menurut saya kami perlu lebih menekan untuk mencari gol kedua, lalu semoga bisa mencetak gol ketiga. Itulah yang harus kami lakukan sebagai klub, kami harus memperbaikinya."

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Ketika ditanya apa yang harus City lakukan secara berbeda, ia melanjutkan: "Saya pikir kami harus menguasai bola, tahu kapan harus mempertahankan penguasaan dan kapan harus maju, serta bekerja sama, baik saat menyerang maupun bertahan. Ada banyak hal yang berbeda.

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"Sisi baiknya, Anda selalu bisa menjadi lebih baik, dan selalu ada kesempatan baru dalam pertandingan berikutnya tiga hari lagi, jadi itu menyenangkan."

Penyerang tajam itu menerima sedikitnya sentuhan bola

Menurut Opta, koleksi gol sang penyerang melawan Leipzig merupakan yang terbanyak ia cetak ke gawang satu lawan di lima liga top Eropa. Ketika ditanya soal sedikitnya sentuhan yang ia lakukan sebelum mencetak gol, Haaland menambahkan: "Maksud saya, Anda bisa melihatnya dari beberapa sudut pandang.

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"Anda bisa melihatnya sebagai hal yang sulit untuk tetap berkonsentrasi selama sekitar 100 menit, atau melihatnya secara positif: hanya selama 100 menit Anda harus benar-benar fokus agar siap ketika peluang datang. Anda bisa melihatnya dari beberapa sudut pandang, dan saya memilih yang kedua."

Lawatan ke Forest menguji kebangkitan di liga

Tim asuhan Maresca, yang kini berada di posisi kedua, berupaya mengakhiri rentetan dua kekalahan di liga saat bertandang ke markas Nottingham Forest akhir pekan ini. Memperkokoh pertahanan setelah kebobolan gol-gol penyama kedudukan yang seharusnya bisa dihindari pada tengah pekan akan sangat penting agar mereka tetap bersaing dalam perebutan gelar. Kemenangan di City Ground akan mengembalikan momentum sebelum jeda internasional.

Pandit Man United di GOAL ID sejak 2013 dan pengalamannya membentang dari ESPN Star Sports, Fox Sports hingga FIFA. Sesekali terjun ke lapangan mencatat live score pertandingan Indonesia Super League - yang datanya tampil real time di Google Live Feed dan banyak platform.

Lahir di Yogyakarta, PSIM adalah cinta pertama Adhe. Uniknya, takdir profesional justru membawanya meliput rival PSS selama bertahun-tahun. Kini, lingkaran itu terasa lengkap. Adhe berkesempatan kembali ke akar dan meliput tim masa kecilnya di kasta tertinggi.

Kenangan sepak bola favorit Adhe adalah meliput langsung pertandingan Indonesia melawan Belanda di GBK pada 2013, juga secara random bertemu Radja Nainggolan di tribun Stadion Sultan Agung, Bantul saat eks Inter tersebut bermain untuk Bhayangkara FC.

Bidang keahlian Adhe setelah belasan tahun dan ribuan pertandingan di sepak bola:

  • Mendeteksi potensi pemain
  • Pengetahuan sepak bola Indonesia
  • Penulisan artikel editorial

XI Sepanjang Masa Adhe (4-1-2-3)

Edwin van der Sar; Dani Alves, Paolo Maldini, Nemanja Vidic, Roberto Carlos; Roy Keane; Xavi, Paul Scholes; Lionel Messi, Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo.