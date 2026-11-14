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Pelatih kepala Argentina, Lionel Scaloni, meminta kesabaran terhadap para pemain mudanya yang mulai menonjol setelah timnya kalah 2-1 dari Uruguay dalam laga persahabatan di La Bombonera pada Jumat. Dalam pertandingan pertama mereka sejak Lionel Messi pensiun dari sepakbola internasional bulan lalu, tuan rumah gagal membalikkan keadaan setelah Uruguay mencetak dua gol beruntun pada babak kedua di Buenos Aires.

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Gol dari bola mati tumbangkan tuan rumah yang sedang membangun kembali tim

Tim asuhan Scaloni memulai babak baru tanpa sosok ikonis mereka yang berusia 39 tahun di hadapan sedikit penonton, hanya beberapa hari setelah sang pelatih menandatangani perpanjangan kontrak empat tahun. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, dengan Cristopher Fiermarin menggagalkan peluang Julian Alvarez dan Nico Paz, tim tamu asuhan Diego Forlan mencetak dua gol dari situasi bola mati Giorgian de Arrascaeta, masing-masing melalui gol bunuh diri Leonardo Balerdi dan gol Maxi Araujo. Penyerang Atletico Madrid, Alvarez, membalas lewat umpan silang Gianluca Prestianni, tetapi Uruguay mampu mempertahankan keunggulan.

Pelatih lindungi trio penyerang muda

Berbicara seusai pertandingan, Scaloni mengatakan: "Penampilan kami bagus, terlepas dari hasil akhirnya; kami bermain baik pada babak kedua. Kami harus membangun kembali tim tanpa Leo Messi, dan kami punya talenta untuk bangkit dari kekalahan ini. Ada banyak hal yang perlu saya analisis. Kami nyaris terus menekan Uruguay pada babak kedua. Kami tahu pertandingan ini akan sulit, dan sekarang kami hanya perlu terus bekerja."

Melindungi para pemain mudanya, ia menambahkan: "Kami belum bisa menemukan momen yang tepat agar para pemain muda bisa memainkan permainan alami mereka. Kami tidak bisa berharap mereka memikul tanggung jawab tim sendirian. Itu sulit, dan rekan-rekan setim akan membantu mereka melewatinya. Mengenai para suporter, mereka akan kembali mendukung kami, meski dia sudah tidak berada di sini. Kami yang harus membangkitkan antusiasme para suporter."

Ia menjelaskan: "Anda tidak pernah merencanakan kekalahan... Meski begitu, ada berbagai cara untuk kalah. Kami punya satu peluang yang benar-benar matang pada babak pertama dan beberapa pada babak kedua. Kami tidak mendapat hasil yang sepadan, dan ketika permainan kami mulai lebih padu, segalanya akan lebih mudah bagi pemain muda seperti Nico Paz, Soule, dan Prestianni. Mereka perlu menemukan ritme saat mengenakan seragam ini; itu sulit bagi mereka."

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Mengenai keputusannya mengganti Exequiel Palacios dengan pemain sayap Roma, Matias Soule, ia mengatakan: "Kami tidak ingin terlalu mengubah struktur tim. Kami melakukan pergantian pemain dan akan terus bereksperimen. Kami mencari sesuatu yang berbeda pada babak kedua dengan memasukkan Soule, itulah sebabnya kami menarik keluar Palacios. Matias masuk dan tampil tajam, tepat sebelum mereka mencetak dua gol cepat ke gawang kami. Idenya adalah mencari situasi satu lawan satu di sisi lapangan itu, dengan Enzo dan Alexis menjaga lini tengah."

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Pelatih bela bek dan kiper

Membandingkan pertandingan ini dengan laga kandang biasanya, Scaloni berkomentar: "Lawan biasanya datang ke sini dan bertahan. Malam ini, Uruguay tampil untuk menekan dan bermain. Kami perlu bersabar sebagai tim dan sepanjang proses ini, karena para pemain bintang sudah tidak ada lagi dan pemain bagus harus diberi waktu. Jangan berharap para pemain muda menentukan hasil pertandingan sendirian. Semoga itu terjadi, tetapi jangan membebani mereka dengan harapan tersebut."

Scaloni juga menolak menyalahkan Balerdi setelah sundulan Lisandro Martinez mengenai dirinya. Ia menambahkan: "Saya belum berbicara dengan Balerdi tentang beberapa situasi tertentu. Kami adalah tim dan tidak saling menyalahkan. Tim menunjukkan kesabaran pada beberapa kesempatan dan bergerak maju; kami melihat beberapa hal yang menggembirakan, meski ketertinggalan memaksa kami bereaksi seperti itu. Akan lebih baik jika kami bermain dengan intensitas tersebut sejak babak pertama. Kami tidak bermain buruk pada awal pertandingan, tetapi ada sesuatu yang kurang, seolah kami sedikit ragu untuk menekan lebih tinggi di lapangan."

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Mendukung kiper Geronimo Rulli, Scaloni menjelaskan: "Segalanya ditentukan di sepertiga akhir lapangan, dan kami tidak mampu menuntaskan peluang. Kami menciptakan peluang; ketajaman itu akan datang seiring bertambahnya pertandingan. Sebelumnya, permainan kami mengalir seolah sudah menjadi kebiasaan, dan kami akan membaik. Ada hal-hal positif yang bisa diambil, meski jelas tidak ada yang suka kalah. Kami tampil solid, menjalankan apa yang telah kami persiapkan, dan Uruguay bermain baik. Rulli? Dia tampil solid, bisa diandalkan, dan tidak punya peluang untuk mencegah kedua gol yang bersarang di gawang kami.

"Kami harus memperhatikan setiap detail. Terkadang keadaan akan berpihak kepada kami dan di lain waktu tidak; kita lihat saja nanti. Kami punya pilihan... Kami sudah bekerja keras, tetapi tidak mendapat hasil yang sepadan. Para suporter ingin melihat tim mengambil inisiatif dan bermain seperti yang selalu diupayakan Argentina. Malam ini, mereka mengalahkan kami lewat dua gol dari bola mati."

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Laga di Cordoba beri kesempatan untuk segera bangkit

Menatap laga berikutnya setelah Forlan meraih kemenangan ketiganya sebagai pelatih, Scaloni memastikan: "Pada Selasa, kami akan melakukan beberapa perubahan saat menghadapi Kosta Rika di Cordoba. Kami menyukai apa yang ditunjukkan beberapa pemain muda. Mereka bisa tampil lagi, kita lihat nanti."

Ia menutup: "Secara historis, Uruguay adalah lawan yang sulit bukan hanya bagi Argentina, tetapi juga bagi Brasil, Spanyol, dan semua tim. Mereka adalah salah satu tim nasional paling sulit dihadapi dan paling kuat, dan mereka pantas menang."