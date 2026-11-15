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Bek tengah Portugal Ruben Dias mengakui timnya melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan saat kalah mengejutkan 4-1 dari Denmark di kandang sendiri dalam UEFA Nations League. Dias terus terang menyoroti ketidakseimbangan taktik dan momen-momen krusial yang membuat Portugal harus membayar mahal di Braga.

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Kekalahan bersejarah di Braga

Portugal menelan kekalahan mengejutkan 4-1 dari Denmark di kandang, kekalahan kandang terbesarnya dalam pertandingan resmi. Menurut RTP, Portugal tampak sama sekali tak punya jawaban ketika Rasmus Hojlund membawa tim tamu meraih kemenangan meyakinkan. Meski ada penghormatan emosional sebelum laga untuk Cristiano Ronaldo yang baru saja pensiun, tim asuhan Jorge Jesus tampil buruk hingga membuat suporter dan para pemain terpukul.

Dias tunjuk 'kesalahan fatal'

Saat menganalisis kemerosotan performa timnya, bek tengah Ruben Dias mengakui Denmark mengungguli Portugal di segala lini. Dias menyoroti bagaimana kendali yang direbut tim tamu sejak awal menciptakan tekanan yang tak mampu diatasi lini belakang Portugal.

"Yang terpenting, Denmark tampil lebih baik. Mereka tim yang sangat berkualitas dan kami tahu itu. Hanya penampilan terbaik kami yang bisa memberi kami kemenangan, dan mereka mendominasi momen-momen pertandingan yang akhirnya menjadi penentu," jelas Dias.

Ketidakseimbangan taktik dan kelelahan

Dias menjelaskan letak kesalahan Portugal secara taktik. Menurutnya, kegagalan menguasai bola memicu efek berantai berupa kelelahan fisik dan kesalahan posisi. Sang bek berbicara terus terang tentang kekurangan timnya.

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"Kesalahan terbesar kami, sekaligus awal ketidakseimbangan itu, adalah mereka mulai menguasai bola dengan cara yang berbahaya, sementara kami tak pernah merasa nyaman saat menguasai bola. Itu menyebabkan kelelahan dan ketidakseimbangan. Semuanya bermula dari sana, lalu hal-hal lain terjadi," kata Dias.

Fokus memastikan kelolosan dari grup di Cardiff

Mengenang penghormatan untuk Ronaldo, Dias menyebut momen emosional itu sama pentingnya, meski tim sangat menyesal gagal mempersembahkan kemenangan bagi negara. Dias tetap fokus memastikan Portugal finis di puncak Grup A4.

"Kekalahan ini berarti besar, mengingat ambisi kami untuk memenangi setiap pertandingan. Kami berada di posisi pertama grup dan itu hasil kerja keras. Kami hanya perlu satu pertandingan lagi untuk memastikannya." Dias kini akan absen dalam lawatan ke Cardiff karena skorsing.