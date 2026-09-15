José Mourinho, pelatih Real Madrid, melontarkan kritik kepada para pemainnya usai kemenangan sulit atas Elche di menit-menit akhir, seraya menegaskan bahwa timnya bermain api setelah kehilangan kendali atas pertandingan dan memberi lawan peluang untuk bangkit, serta bahwa ada banyak hal yang perlu diperbaiki.

Real Madrid sebenarnya sedang menuju kemenangan mudah atas juru kunci Liga Spanyol, namun mereka mempersulit pertandingan bagi diri sendiri dan merebut 3 poin dengan susah payah lewat skor 3-2, Selasa malam di Stadion "Manuel Martínez Valero" dalam pekan keenam.

Kemenangan sulit ini memicu kekhawatiran para pendukung Los Blancos jelang laga derby melawan Atletico Madrid di Stadion "Metropolitano" pada hari Minggu mendatang.

"Kami tinggalkan ruang kosong"

Mourinho mengatakan, dalam pernyataan yang disorot surat kabar "Marca" seusai pertandingan: "Hanya 3 poin. Tentu saja, setelah babak pertama, perasaannya adalah kami akan mencetak tiga, empat, atau lima gol di babak kedua, tetapi kami menurunkan intensitas dan memberikan ruang yang besar kepada lawan".

Ia menambahkan: "Saya mencoba memberi lini tengah lebih banyak soliditas dengan memainkan Jude Bellingham dan Brahim Diaz, tetapi mereka mencetak gol, dan di stadion-stadion seperti ini, dengan kehadiran suporter seperti ini, tim yang tampak seperti sudah mati bisa menghidupkan kembali dirinya".

"Kami bisa tetapi tidak melakukannya"

Mourinho berbicara mengenai perubahan yang ia lakukan di menit-menit akhir, dengan menjelaskan: "Kami memiliki banyak talenta, dan kami mengambil risiko sebesar-besarnya, dan para pemain memiliki perasaan bahwa kami tidak boleh kalah. Kami memainkan menit-menit akhir yang sangat baik".

Pelatih asal Portugal itu memuji mentalitas timnya, namun ia menyinggung masalah yang masih mengganggunya, dengan berkata: "Para pemain bersatu dan bersemangat, ada persahabatan dan komitmen. Satu-satunya kritik saya adalah bahwa kami mampu menuntaskan pertandingan tetapi tidak melakukannya, dan kami memberi tim yang tampak seperti sudah mati peluang untuk menghidupkan kembali dirinya".

Tekanan jadwal pertandingan

Mengenai rotasi di tengah tekanan jadwal pertandingan, Mourinho berkata: "Kami melakukan perubahan, dan Mbappe serta Konate adalah satu-satunya pemain yang bermain penuh melawan Inter, Rayo, dan Elche".

Ia menambahkan: "Sekarang kami harus mendapatkan sedikit istirahat, lalu mulai mempersiapkan pertandingan pada hari Kamis".

Masalah kelengahan

Mourinho menyoroti periode-periode kemunduran yang dialami Real Madrid selama pertandingan, dengan menjelaskan: "Masalahnya tampak jelas bagi saya. Ada pertandingan yang tampak seperti sudah selesai, padahal belum selesai".

Ia melanjutkan: "Satu-satunya penjelasan yang saya temukan adalah bahwa kami menganggapnya sebagai pertandingan mudah, dan kami tidak menuntaskannya. Ada pertandingan yang tidak kami tuntaskan, dan tampaknya kami beralih dari perasaan mudah menjadi kehilangan kendali".

Ia menyambung: "Di stadion-stadion penuh seperti ini, dengan suporter yang luar biasa, segalanya menjadi sulit. Hal yang baik adalah bahwa ketika kesulitan bertambah, tim bereaksi dan menang, dan itulah yang terpenting".

Ia menutup poin ini sambil berkelakar: "Dan hal baik lainnya adalah tidak ada yang merasa bosan dalam pertandingan Real Madrid, karena sangat menghibur".

Pujian untuk Espi

Mengenai Carlos Espi, pencetak gol kemenangan di menit akhir, Mourinho berkata: "Ia tampil bagus, dan ia pemain yang memiliki motivasi besar. Di depannya ada pemain yang tidak normal (Mbappe), dan memainkan keduanya bersama tidaklah mudah, karena kami tidak memiliki pemain sayap tradisional untuk sistem 4-4-2".

Ia menjelaskan: "Pada akhirnya kami mempertaruhkan segalanya, karena hasil imbang tidak menguntungkan kami".

Diomande berkembang

Mourinho memuji penampilan Yan Diomande, dengan berkata: "Ia berkembang. Ia memiliki kemampuan kerja dan kecerdasan yang besar, karena tidaklah mudah bermain 85 menit sementara Anda membawa kartu kuning. Ia melakukan kerja yang luar biasa, dan saya senang dengannya".

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Kekhawatiran lini pertahanan

Mengenai Real Madrid yang kebobolan gol di setiap pertandingan, Mourinho berkata: "Saya sangat suka tim saya mencetak gol, tetapi saya juga suka menguasai pertandingan. Saya tidak suka kami menghadiahkan peluang kepada lawan".

Ia menambahkan: "Kami bisa saja kebobolan gol dari situasi yang tidak ada kaitannya dengan konteks pertandingan, tetapi hari ini gol-gol itu datang karena kami kehilangan kendali atas permainan".

"Bukan pemain yang tak tergantikan"

Mourinho menolak menganggap Arda Guler sebagai pemain yang tak tergantikan, dengan berkata: "Tidak ada pemain yang tak tergantikan. Ketika saya melakukan perubahan, itu karena kami sedang kehilangan kendali".

Ia menjelaskan: "Arda mulai menurunkan intensitasnya, karena ia bermain di posisi nomor 10, dan posisi ini menuntut untuk menutupi seluruh lapangan".

Pertandingan berwajah 3

Mourinho berbicara mengenai penampilan lini tengah, dengan berkata: "Ketika tim tampil bagus, mereka sangat bagus. Kami keluar dari tekanan dengan baik dan dengan kualitas yang tinggi, tetapi pertandingan kami memiliki dua wajah".

Ia meralat: "Atau tiga wajah, supaya lebih tepat, karena akhirnya sederhana: entah kami menuntaskan pertandingan atau kami mati di dalamnya".

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