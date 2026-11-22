Bagikan Ikuti GOAL di Google

Andoni Iraola tak bisa menyembunyikan kegembiraannya setelah Liverpool membantai Manchester United yang bermain dengan 10 orang, sekaligus menyambut Mauricio Pochettino di Liga Primer Inggris dengan cara yang menyakitkan. Manajer Liverpool itu menyoroti penampilan luar biasa Florian Wirtz dan Rio Ngumoha setelah timnya naik ke posisi keempat berkat kemenangan dominan 4-0 di Anfield.

Iklan

Iraola tuntut penyelesaian lebih tajam meski menang telak dalam derbi

“Saya menikmatinya. Sejujurnya, saya ingin sedikit lebih sering melakukannya,” kata Iraola kepada Sky Sports saat membahas selebrasinya bersama para pendukung tuan rumah . “Saya ingin merayakannya pada saat itu dan saya pikir selalu menyenangkan menikmatinya bersama para suporter. Saya pikir bukan hanya kami sebagai tim, para suporter juga berhak tahu. Kami tampil sangat baik di laga tandang musim ini, tetapi di kandang kami belum cukup baik dan sampai sekarang pun masih belum cukup baik. Kami membutuhkan laga besar, dan pertandingan melawan Manchester United selalu merupakan laga besar, untuk mengakhirinya seperti ini. Memang benar situasi pertandingan berubah karena mereka bermain dengan 10 orang hampir sepanjang laga, tetapi kami tetap menjalankan tugas, mengendalikan pertandingan, dan saya pikir selalu menyenangkan ketika Anda bisa menang seperti ini dalam laga semacam ini.”

Titik balik pertandingan terjadi pada menit kedelapan ketika Leny Yoro diusir karena melakukan pelanggaran profesional terhadap Alexander Isak. Iraola tidak meragukan ketepatan keputusan wasit tersebut, yang membuka jalan bagi Dominik Szoboszlai untuk mencetak gol pembuka melalui tendangan bebas yang dihasilkan dari pelanggaran itu. “Saya pikir dia pemain terakhir, bukan? Itu jelas pelanggaran dan kartu merah, ya?” kata sang manajer. “Kami harus mencermatinya karena hari ini kami menciptakan banyak peluang bersih. Kami gagal menaklukkan kiper tiga atau lima kali. Saya pikir kami mungkin seharusnya mencetak lebih dari empat gol. Ada aspek di mana kami perlu lebih tajam, tetapi hari ini kami tidak memerlukannya dan saya pikir kami menuntaskan pertandingan dengan baik.”

Pochettino alami awal buruk di Anfield

Manchester United, yang tengah berjuang menghindari degradasi dan berada di peringkat ke-19 klasemen, tampak benar-benar kewalahan ketika publik Anfield mengejek situasi mereka dengan nyanyian “turun kasta”. Kekalahan 4-0 itu juga membuat Pochettino menyamai kekalahan terbesar yang dialami manajer Manchester United pada laga pertamanya, setara dengan kekalahan 0-4 Lal Hilditch dari Bolton pada Oktober 1926.

Kekalahan ini memperpanjang rentetan tanpa kemenangan United di Liga Primer Inggris menjadi sembilan pertandingan, membuat mereka terpuruk di tiga posisi terbawah dan mencari jalan keluar. Florian Wirtz menggandakan keunggulan Liverpool pada menit ke-13, sebelum Rio Ngumoha mencetak gol ketiga pada menit ke-66 dan Victor Munoz melengkapi kemenangan telak itu lewat gol keempat pada menit ke-82. Hasil ini juga menjadi kali pertama Manchester United kalah dalam pertandingan Liga Primer Inggris pada hari ketika mereka memulai laga di zona degradasi.

Iklan Iklan

Pujian khusus untuk Wirtz dan Ngumoha

Wirtz dan Ngumoha menjadi kunci ketajaman serangan Liverpool. Keduanya mendapat pujian tinggi dari manajer mereka setelah pertandingan. Menurut Opta, Wirtz sangat berpengaruh dengan menciptakan 10 peluang dari permainan terbuka melawan Manchester United, terbanyak oleh seorang pemain dalam satu pertandingan Liga Primer Inggris sejak David Silva mencatatkan jumlah yang sama melawan West Brom pada Maret 2015. Statistik Opta juga menunjukkan bahwa Iraola memperpanjang rekor tak terkalahkannya melawan United menjadi tujuh pertandingan Liga Primer Inggris, dengan tiga kemenangan dan empat hasil imbang. Hanya Jurgen Klopp yang memiliki rentetan tak terkalahkan lebih panjang melawan Manchester United di kompetisi tersebut, yakni delapan pertandingan tanpa kekalahan antara 2018 dan 2022.

“Saya pikir ini pertandingan yang hebat dan pemain seperti Rio serta Flo, jika Anda mengendalikan pertandingan dengan banyak penguasaan bola, biasanya mereka akan banyak menguasai bola,” jelas Iraola. Mengenai penampilan Wirtz secara khusus, ia menambahkan: “Dia sedang berada dalam momen yang menyenangkan dan kami ingin mempertahankannya selama mungkin. Saat menghadapi 10 pemain, Anda membutuhkan pemain seperti dia untuk mengendalikan situasi dan melihat peluang umpan ke belakang lini pertahanan. Dia juga semakin sering merangsek maju, bukan hanya mencetak gol tetapi juga menjadi ancaman. Dia menjadi opsi lain dan saya senang dengannya.” Sang manajer juga memuji kemampuan Ngumoha dalam situasi satu lawan satu: “Saya pikir jika Anda bisa menempatkan Rio dalam situasi ketika lawan tidak bisa membantu bek sayap mereka, dia sangat sulit dihentikan, terutama di dalam kotak penalti. Dia bisa bergerak ke kedua arah.”

Konteks persaingan gelar dan tantangan berikutnya

Kemenangan ini membawa Liverpool ke posisi keempat, tetapi Iraola tetap realistis mengenai peluang timnya dalam persaingan gelar. “Ini masih tahap awal,” kata Iraola ketika ditanya soal peluang Liverpool menjadi juara. “Saya pikir dua laga besar yang kami kalah di kandang melawan Arsenal dan [Manchester City] membuat perbedaan di klasemen. Ini masih sangat awal. Kami tidak bisa berhenti karena kami menghadapi pertandingan yang sangat sulit melawan Borussia Dortmund, lalu derbi besar.”