“Kami merasa sangat frustrasi”: Bintang Real Madrid Aurelien Tchouameni kecam perangkat pertandingan dan tanggapi kekhawatiran soal lini tengah

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Aurelien Tchouameni mengungkapkan rasa kesal yang semakin besar di ruang ganti Real Madrid terhadap kualitas kepemimpinan wasit belakangan ini. Berbicara menjelang laga bergengsi di Eropa melawan Roma, pemain timnas Prancis itu mengakui bahwa skuadnya merasakan tekanan akibat keputusan-keputusan kontroversial di lapangan.

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Rasa frustrasi memuncak di Bernabeu

“Saya tidak ingin membicarakan wasit. Kami merasa sangat frustrasi. Namun, yang penting adalah kami memenangi pertandingan,” katanya kepada Marca seusai kemenangan timnya atas Villarreal di LaLiga. Pernyataan itu menunjukkan posisi sulit yang dihadapi para pemain Madrid. Mereka jelas merasa dirugikan oleh kejadian-kejadian belakangan ini, tetapi berhati-hati agar tidak terkena sanksi disiplin karena berbicara terlalu terbuka.

Perasaan yang diungkapkan Tchouameni kemudian disuarakan pula oleh pelatihnya. Hal itu menunjukkan sikap yang sejalan di dalam tim mengenai standar kepemimpinan wasit yang mereka hadapi dalam beberapa pekan terakhir, baik di kompetisi domestik maupun kontinental.

Menjelang tantangan berikutnya, tekanan terhadap para wasit untuk menunjukkan kinerja yang konsisten diperkirakan akan meningkat. Kiprah Real Madrid di kompetisi Eropa kerap membawa persoalan semacam ini ke permukaan. Keterusterangan Tchouameni mengisyaratkan bahwa pembicaraan di dalam tim soal wasit jauh lebih sengit daripada yang biasanya diketahui publik. Prioritas pemain asal Prancis itu tetap hasil pertandingan, tetapi ia telah menyampaikan pesan kepada badan-badan pengelola bahwa kesabaran para pemain terhadap situasi saat ini mulai menipis.

Perdebatan soal lini tengah berlanjut

Di luar kontroversi perwasitan, Tchouameni juga diminta menanggapi perdebatan taktik yang terus berlangsung seputar lini tengah Real Madrid. Sejak kepergian para pengatur permainan legendaris, muncul perbincangan terus-menerus di ibu kota Spanyol mengenai ketiadaan sosok yang murni menjadi otak permainan atau pusat kreativitas tradisional di tengah lapangan. Para pengkritik menilai para gelandang saat ini, meski unggul secara fisik dan memiliki kemampuan teknik, tidak mempunyai profil khusus yang dibutuhkan untuk mengatur tempo pertandingan seperti para pendahulu mereka.

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Namun, Tchouameni segera membela kualitas skuad saat ini dan perannya sendiri dalam sistem permainan tim. “Saya punya pendapat sendiri, itu topik yang kalian angkat. Kami adalah pemain elite yang bekerja agar tim menang,” jawabnya ketika ditanya soal anggapan bahwa tim tidak memiliki pengatur permainan kreatif di lini tengah.

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Jawabannya mencerminkan kepercayaan diri kelompok pemain yang konsisten meraih hasil meski ada keraguan dari luar mengenai susunan taktik mereka. Pemain asal Prancis itu percaya bahwa kerja sama tim dan fleksibilitas para gelandang saat ini sudah cukup untuk mencapai target tinggi klub.

Ketika para jurnalis kembali mendesaknya dengan pertanyaan apakah klub perlu mencari gelandang dengan profil berbeda di bursa transfer, Tchouameni mengalihkan pertanyaan itu dengan cermat. “Yang penting adalah pertandingan besok. Itu urusan dia, pelatih, atau presiden,” tambahnya, menyerahkan tanggung jawab atas keputusan perekrutan kepada jajaran pimpinan klub. Sikap itu menunjukkan kedewasaan seorang pemain yang telah menjadi bagian penting dari susunan pemain inti. Fokusnya jelas tertuju pada lapangan, bukan pada ruang rapat.

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Fokus pada laga di Roma

Pembicaraan kemudian beralih ke tantangan terdekat: laga tandang yang sulit melawan AS Roma.

“Roma adalah lawan yang tangguh, sangat sulit,” kata sang gelandang, menunjukkan respek terhadap tantangan taktik yang harus diatasi timnya. Ia kemudian menegaskan bahwa keharmonisan di dalam tim tetap terjaga: “Suasana di tim baik. Yang penting adalah kami berjuang untuk menjadi juara.”

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Hasrat meraih trofi itu tetap menjadi motivasi utama skuad, terlepas dari tantangan yang mereka hadapi terkait keputusan wasit maupun keraguan media terhadap perkembangan taktik mereka di bawah kepemimpinan saat ini.

Pada akhirnya, sesi menjelang pertandingan itu menjadi pengingat akan tekanan tersendiri yang menyertai seorang pemain Real Madrid. Saat menghadapi kontroversi perwasitan sekaligus membela identitas taktik tim, Tchouameni menunjukkan mengapa ia telah menjadi pemimpin di klub maupun tim nasional.

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Fokus kini beralih ke lapangan. Real Madrid akan berusaha membungkam para peragu dan mengatasi “frustrasi” selama beberapa pekan terakhir lewat penampilan meyakinkan di ibu kota Italia. Seperti yang diisyaratkan Tchouameni, kemenangan adalah satu-satunya solusi nyata bagi masalah yang mereka hadapi.