“Kami menyia-nyiakannya”: Kapten Aston Villa John McGinn geram setelah timnya dua kali membuang keunggulan dua gol dalam hasil imbang 4-4 melawan Manchester United

Bagikan Ikuti GOAL di Google

Kapten Aston Villa John McGinn mengkritik cara rekan-rekan setimnya mengelola pertandingan setelah mereka dua kali gagal mempertahankan keunggulan dua gol dalam laga yang berakhir imbang 4-4 di kandang Manchester United pada Minggu. Tim tamu asuhan Unai Emery tampak akan membawa pulang tiga poin dari Old Trafford sebelum kebobolan dua kali pada masa tambahan waktu melawan tuan rumah yang sedang kesulitan.

Iklan

Gelandang asal Skotlandia sesalkan kegagalan mempertahankan keunggulan

McGinn mengakui Aston Villa hanya bisa menyalahkan diri sendiri setelah gagal memanfaatkan kesempatan untuk naik di klasemen Liga Primer melawan United yang sedang tampil buruk. Gol Alysson dan Nicolas Jackson dalam tiga menit 40 detik pertama membuat tuan rumah tertinggal 0-2 lebih cepat daripada sebelumnya di kompetisi ini. Itu juga menjadi keunggulan dua gol tercepat bagi tim tamu sejak Chelsea mencapainya dalam dua menit 53 detik saat menghadapi Everton pada Agustus 2014.

Kelalaian di lini pertahanan sia-siakan awal gemilang

Meski mengawali laga dengan gemilang, Villa membiarkan Bruno Fernandes mencetak gol lewat penalti sebelum mantan rekan setimnya, Youri Tielemans, menyamakan kedudukan pada menit ke-44. Tim tamu kemudian kembali unggul dua gol pada awal babak kedua setelah Diogo Dalot melanggar Alysson, sehingga McGinn mencetak gol dari titik penalti pada menit ke-48, sebelum Leon Goretzka mencetak gol lima menit kemudian.

Berbicara kepada BBC Match of the Day seusai laga, McGinn menyesalkan ketidakmampuan timnya mempertahankan keunggulan hingga akhir kedua babak: "Kami harus mengelola momen-momen seperti ini dengan lebih baik. Tidak banyak tim yang datang ke sini, unggul 2-0, lalu kebobolan.

"Kami harus bertahan lebih baik dalam situasi seperti itu. Pada 10 menit terakhir setiap babak, kami harus mengelola pertandingan dengan lebih baik.

Iklan Iklan

"Kami punya banyak pemain yang belum berpengalaman, tetapi juga banyak pemain berbakat, dan itulah sebabnya kami mencetak gol. Tidak masalah jika United sedang kurang percaya diri; menghadapi mereka selalu sulit."

Topik Terkait

Kekacauan pada masa tambahan waktu membuat kapten kecewa

Alih-alih melaju mulus menuju kemenangan, klub asal Midlands itu gagal mempertahankan keunggulan pada masa tambahan waktu akibat aksi pemain pengganti Patrick Dorgu. Ia memberi umpan kepada Joshua Zirkzee untuk mengubah skor menjadi 4-3, lalu melompat paling tinggi untuk menyundul umpan silang Fernandes melewati kiper Zion Suzuki dan mencetak gol penyama kedudukan yang dramatis.

Mengenang kegagalan mempertahankan keunggulan pada pengujung laga itu dan bagaimana Emery akan bereaksi selama jeda, pemain tim nasional Skotlandia tersebut menambahkan: "Gol ketiga itu benar-benar buruk dan memberi mereka dorongan besar untuk mencetak gol. Kami kehilangan dua poin. Kami menyia-nyiakannya. Lima menit terakhir benar-benar kacau. Ini akan terasa menyakitkan.

Iklan

"Pelatih adalah sosok yang selalu ingin menang; dia akan sama kecewanya seperti kami. Kami akan bermain di level internasional, tetapi dia akan terus memikirkan ini selama dua pekan."

Laga melawan Sunderland menanti setelah jeda internasional

Dengan Liga Primer kini berhenti sementara untuk jeda internasional November, Emery memiliki waktu dua pekan untuk mengatasi kelemahan pertahanan timnya pada menit-menit akhir sebelum menjamu Sunderland pada Sabtu, 21 November. Meraih poin penuh di Villa Park akan sangat penting agar kegagalan mempertahankan keunggulan pada pengujung laga hari Minggu tidak menggagalkan ambisi mereka finis di paruh atas klasemen. Sementara itu, United asuhan Michael Carrick yang terancam degradasi menghadapi lawatan berat ke markas rival bebuyutannya, Liverpool, di Anfield 24 jam kemudian.