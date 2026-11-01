Mikel Arteta, pelatih Arsenal, mengungkapkan rasa bangganya atas kemenangan yang diraih timnya atas Liverpool (1-0), pada Minggu malam ini, dalam pekan kesembilan Liga Primer Inggris, seraya memuji semangat juang para pemain Arsenal.

Arsenal berhasil memecahkan kebuntuan melawan Liverpool di Stadion Anfield pada ajang Premier League, mengingat kemenangan terakhir Arsenal terjadi pada tahun 2012.

Arteta mengatakan, dalam wawancaranya dengan jaringan "Sky Sports": "Saya sangat bangga. Sudah 14 tahun berlalu, dan itu waktu yang lama. Saya yakin hari ini kami membuat semua orang yang terikat dengan klub ini merasa sangat bangga. Bukan hanya karena kemenangannya, tetapi juga cara kami meraihnya, serta semangat juang yang kami tunjukkan."

Ia menambahkan: "Melihat apa yang terjadi empat hari lalu ketika kalah dan tersingkir dari Piala di hadapan tim yang seharusnya bisa kami kalahkan. Inilah sisi ajaib dari olahraga ini; ia bisa membawamu ke tempat-tempat yang sangat buruk, tetapi empat hari kemudian kamu diberi kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang bersejarah, dan kami berhasil melakukannya."

Ia melanjutkan sebagaimana dikutip jaringan "BBC": "Jalannya pertandingan bisa berubah dengan sangat cepat. Gaya serangan mereka istimewa, karena mereka mampu melancarkan serangan vertikal bahkan dari sapuan yang salah atau lemparan yang keliru, itulah kelebihan mereka. Dan kamu harus siap untuk merespons seketika, serta menempuh jarak 60 meter untuk bertahan menghadapi empat atau lima pemain yang menyerbu ke kotak penaltimu."

Ia melanjutkan: "Kami telah membahas hal ini, dan kami berusaha semaksimal mungkin dalam pergerakan-pergerakan tersebut, kadang dengan kualitas tinggi, dan kadang dengan kualitas yang lebih rendah, dan kami menciptakan kekacauan di lini pertahanan kami."

Ia pun melanjutkan: "Tetapi saya juga berpendapat bahwa kami harus memuji para pemain, secara umum, menang atas tim yang menampilkan performa seperti ini, dan dalam kondisi psikologis yang terjadi setelah pertandingan melawan Fleetwood, adalah apa yang semestinya dilakukan oleh tim pemenang."

Mengenai atmosfer Stadion Anfield, pelatih asal Spanyol itu berkata: "Pengalaman ini harus dilalui, kalau tidak kamu tidak akan menang. Kami pernah melewati pengalaman serupa di masa lalu, tetapi kami tidak mampu mempertahankannya. Kami kerap membuat kesalahan, atau salah membaca permainan di dalam kotak penalti, atau kadang keberuntungan berpihak pada mereka sehingga mencetak gol, tetapi kami tidak mampu memenangkan pertandingan. Hari ini, semua faktor tersebut berkumpul, ditambah sedikit keberuntungan, dan kami memiliki kualitas pada momen-momen yang tepat untuk menyakiti mereka."

Terkait tidak diberikannya penalti untuk Liverpool akibat tarikan baju Alexander Isak: "Tidak, saya tidak melihatnya."

Dan mengenai makna kemenangan ini bagi perlombaan gelar, ia menjelaskan: "Hari ini masih terlalu dini. Mari kita nikmati kemenangan luar biasa ini bersama para pemain dan staf kepelatihan, dan besok kami akan mulai bersiap untuk malam besar lainnya di Praha (pertandingan melawan Slavia Praha di Liga Champions Eropa)."

Ia menutup dengan mengatakan: "Saya sangat bangga; inilah sesuatu yang kami kejar untuk diraih. Inilah tantangan dan misi yang ingin kami tuntaskan. Saya suka menang ketika itu adalah sesuatu yang belum kami raih selama bertahun-tahun. Hal yang sama terjadi dengan Chelsea dan Manchester United di kandang mereka. Mampu mengalahkan semua tim itu, inilah tujuan dan motivasi, dan inilah alasan di balik apa yang kami lakukan."