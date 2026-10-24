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Pelatih kepala Bayern Munich Vincent Kompany diperkirakan akan absen cukup lama dari bangku pelatih setelah mengalami keadaan darurat medis yang mengkhawatirkan di markas klub di Sabener Strasse. Pelatih asal Belgia itu pingsan saat sesi latihan tim U-23 pada Jumat, sehingga memerlukan penanganan segera dari petugas darurat sebelum dievakuasi dengan helikopter ke rumah sakit setempat.

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Eberl pastikan Kompany akan absen selama beberapa pekan

Kompany dilarikan ke sebuah klinik di Munich setelah kehilangan kesadaran di tepi lapangan, insiden yang mengejutkan pemuncak klasemen Bundesliga itu. Anggota dewan bidang olahraga Max Eberl berbicara kepada media pada Sabtu pagi untuk menjelaskan situasi dan perkiraan waktu pemulihan sang pelatih. Ia menegaskan klub tidak akan terburu-buru mengembalikan Kompany ke lingkungan sepakbola profesional yang penuh tekanan.

"Dia akan mendapat waktu sebanyak yang dibutuhkan. Kami tidak akan menetapkan batas waktu. Kita tidak berbicara soal hitungan hari, melainkan pekan. Itu harus jelas bagi kita semua. Vinnie akan mendapat waktu yang ia butuhkan. Kami harus mencari tahu terlebih dahulu apa yang terjadi dan bagaimana itu bisa terjadi," jelas Eberl, menurut Bild.

Staf pelatih ambil alih tugas taktik

Dengan Kompany absen, asisten pelatih Aaron Danks mengambil alih kendali tim utama. Danks telah menegaskan bahwa staf pelatih melindungi Kompany dari tekanan persiapan pertandingan. Pelatih sementara itu mengungkapkan bahwa ia telah berbicara dengan Kompany, tetapi melarang keras pembahasan mengenai pemilihan pemain atau perubahan taktik. Ia menegaskan bahwa pelatih berusia 40 tahun itu harus sepenuhnya berfokus pada pemulihan, sementara staf lainnya menangani kegiatan sehari-hari.

Langkah tersebut menjaga fokus skuad menjelang pertandingan Bundesliga melawan Freiburg, sekaligus memberi pelatih kepala itu ruang untuk memulihkan diri dari dampak fisik setelah tiba-tiba pingsan di lapangan latihan. "Saya berbicara dengannya tadi malam dan mengatakan bahwa kami tidak akan membicarakan sepakbola. Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaannya. Kami mengurus semuanya," kata Danks.

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Melindungi sang pelatih dari ambisinya sendiri

Eberl mengakui bahwa Kompany mengalami gangguan kesehatan ringan pada pekan menjelang insiden tersebut, termasuk infeksi virus yang sempat membatasi aktivitasnya sebelum pertandingan Liga Champions melawan Arsenal. Namun, keinginan sang pelatih untuk memimpin tim kerap membuatnya mengesampingkan kondisi kesehatannya sendiri. Klub kini merasa bertanggung jawab untuk membatasi dorongan Kompany agar terus bekerja sampai tenaga medis menyatakan ia pulih sepenuhnya.

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"Sejak kemarin malam, para dokter terus berupaya mencari tahu apa penyebabnya. Pemeriksaan masih berlangsung dan sudah membuahkan hasil. Namun, tes lebih lanjut masih diperlukan," ujar Eberl. Ia juga berbicara tentang karakter Kompany: "Vinnie selalu ingin berbuat sesuatu dan bertindak. Ada ungkapan yang bagus: Jika isyarat paling halus dari tubuh Anda tidak didengar, pada akhirnya tubuh akan berteriak. Dan sayangnya, itulah yang sedang dilakukan tubuhnya sekarang."

Dampak traumatis bagi para pemain muda Bayern

Insiden itu sangat mengguncang para pemain muda klub. Kompany pingsan saat mengamati skuad U23, membuat banyak pemain muda berbakat yang masih remaja terkejut. Beratnya situasi tersebut membuat klub menunda pertandingan yang dijadwalkan bagi tim cadangan. Klub menyadari bahwa kesejahteraan emosional para pemain berusia 17 dan 18 tahun lebih penting daripada jadwal sepakbola di tengah kejadian yang begitu menakutkan.

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"Bagi anak-anak berusia 17 atau 18 tahun, itu terasa sangat berat, dan itu manusiawi. Banyak dari mereka belum pernah mengalami kejadian buruk, jadi untungnya kami bisa menunda pertandingan," kata Eberl saat menggambarkan suasana di tempat latihan.