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Manchester City akan mengirim surat resmi kepada badan perwasitan Pro Ref pada Senin untuk meminta penjelasan lengkap mengenai keputusan-keputusan penting dalam hasil imbang kontroversial 2-2 melawan Arsenal. Klub menyatakan "sangat kecewa" terhadap perangkat pertandingan setelah tidak mendapat penalti pada masa tambahan waktu atas handball Viktor Gyokeres, sementara pelatih Enzo Maresca menegaskan bahwa ia menunggu permintaan maaf.

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City tuntut jawaban dari Pro Ref

City mengambil langkah yang tidak biasa dengan merilis pernyataan di situs resmi mereka setelah hasil imbang pada Minggu di Stadion Emirates. Klub menginginkan jawaban mengenai keputusan di lapangan serta penerapan VAR.

Pernyataan itu berbunyi: “Manchester City sangat kecewa terhadap sejumlah keputusan yang dibuat perangkat pertandingan dalam laga hari ini melawan Arsenal. Klub akan mengirim surat resmi kepada Pro Ref pada Senin untuk meminta penjelasan lengkap mengenai keputusan-keputusan penting dalam pertandingan, termasuk proses pengambilan keputusan di lapangan dan penerapan VAR.”

“Kami mengharapkan jawaban terperinci”

Klub menambahkan: “Kami mengharapkan jawaban terperinci, dan kami akan terus mewakili serta membela kepentingan klub, para pemain, dan para pendukung kami.” City sangat marah terutama atas tiga keputusan dalam laga tersebut.

Gyokeres menghalau sundulan Josko Gvardiol yang mengarah ke gawang dengan lengannya pada masa tambahan waktu, tetapi VAR memutuskan bahwa lengannya menempel pada tubuh. Rambut Jeremy Doku juga dijambak dua kali, masing-masing oleh Jurrien Timber dan Bruno Guimaraes, sementara gol penyeimbang Timber pada menit ke-83 tetap disahkan meski ada klaim bahwa Gabriel Magalhaes telah menyikut Gianluigi Donnarumma.

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Maresca menunggu permintaan maaf

Berbicara seusai pertandingan, Maresca mengatakan: “Hari ini bukan hanya soal penalti, tetapi juga kartu merah [untuk Timber atas pelanggaran terhadap Doku], dan gol yang kami kebobolan ketika [Gabriel] menyikut leher Gigio dari belakang. Ada begitu banyak hal, tetapi sekali lagi, ini hanya soal keputusan yang tidak menguntungkan. Semoga ke depan kami bisa lebih beruntung.”

Ia menambahkan: “Sekarang kami akan menunggu permintaan maaf karena setelah pertandingan melawan Manchester United, mereka meminta maaf. Kita lihat apakah mereka akan meminta maaf.” United menerima permintaan maaf setelah gol Erling Haaland secara keliru disahkan dalam derbi pada September.

Sorotan tertuju kepada Pro Ref

Malam yang membuat frustrasi di Emirates membuat City tetap berada di posisi kedua, enam poin di belakang pemuncak klasemen Arsenal, sementara rentetan laga tanpa kemenangan mereka di liga semakin panjang. Perhatian kini tertuju pada respons Pro Ref terhadap surat klub.