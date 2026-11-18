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Bernd Neuendorf memuji Philippe Diallo setinggi langit dan menjanjikan dukungan Federasi Sepak Bola Jerman (DFB) kepada kandidat Eropa untuk jabatan presiden FIFA itu.

"Cara dia memandang jabatannya dan prinsip-prinsip yang dipegangnya sangat berbeda dari pemegang jabatan selama ini," kata presiden DFB itu dalam pernyataan federasi. "Kami menginginkan sepak bola yang berbeda, sepak bola yang lebih baik. Kami menginginkan FIFA yang melayani sepak bola demi kepentingan seluruh asosiasi anggotanya. Karena itu, kami mendukung Philippe Diallo dengan keyakinan penuh."

Diallo, presiden Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), akan bersaing dengan presiden FIFA Gianni Infantino dalam pemilihan pada kongres federasi sepak bola dunia itu pada Maret 2027. Infantino berada di bawah tekanan setelah rencana untuk melibatkan investor swasta secara lebih besar dalam kompetisi-kompetisi unggulan FIFA, seperti Piala Dunia, gagal terwujud. Selain Diallo, Kozo Tashima dari Jepang dan mantan pemain Tottenham Ramon Vega telah menyatakan pencalonan atau ambisi mereka untuk jabatan tersebut.

"Philippe Diallo mewakili sepak bola yang bertanggung jawab dan menghadapi tantangan masa depan dengan tegas. Saya mengenalnya dengan baik dan sangat menghargainya, baik sebagai pribadi maupun sebagai pemegang jabatan-jabatan penting dalam sepak bola," tegas Neuendorf. "Kami berkomunikasi secara rutin, erat, penuh kepercayaan, dan bersahabat. Dia memiliki pengalaman luas dalam sepak bola internasional dan sangat dihormati di kalangan sepak bola Eropa."

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Wakil presiden DFB Hans-Joachim Watzke "sangat yakin" Diallo memiliki peluang realistis melawan Infantino, seperti yang ia sampaikan kepada Sport-Informations-Dienst. "Kami bekerja sama dengan sangat baik dan sebagai rekan sejawat di Komite Eksekutif UEFA. Secara pribadi, dia orang yang sangat menyenangkan."