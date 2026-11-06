“Kami menciptakan masalah bagi diri sendiri!” Marco Silva angkat bicara soal penampilan Benfica setelah mempertahankan rekor 100 persen di Eropa

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Pelatih kepala Benfica, Marco Silva, memuji kendali permainan timnya, tetapi mengingatkan mereka agar tidak melakukan kesalahan sendiri setelah menang 3-1 atas Lech Poznan di Liga Europa UEFA. Bek Alessandro Circati juga menyoroti adaptasinya yang semakin baik saat klub raksasa Portugal itu mempertahankan rekor sempurna di kompetisi Eropa.

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Silva bawa Benfica mengawali Liga Europa dengan sempurna

Manajer Benfica Marco Silva memimpin timnya meraih kemenangan keempat berturut-turut di fase liga Liga Europa UEFA setelah mengalahkan wakil Polandia Lech Poznan 3-1 di Estádio da Luz. Dominasi pada babak pertama membuahkan gol pembuka Rafa Silva, sebelum Gianluca Prestianni dan Georgiy Sudakov memastikan tiga poin.

Hasil itu mengukuhkan Benfica di posisi pertama klasemen Liga Europa UEFA 2026–27 dengan catatan sempurna, 12 poin dari empat pertandingan.

Benfica memimpin klasemen berkat selisih gol (+10), dengan poin yang sama seperti Bournemouth dan Ferencvaros. Mereka telah mencetak 13 gol dan hanya kebobolan tiga kali.

Silva bahas kendali permainan dan kesalahan sendiri

Berbicara seusai pertandingan, Silva memberikan penilaian berimbang atas penampilan timnya dan mengakui bahwa laga kandang di kompetisi Eropa jarang berjalan mudah. “Kami selalu memperkirakan pertandingan yang sulit. Saat bermain di kandang, Anda tahu mungkin menjadi favorit, tetapi Anda tidak pernah mengharapkan pertandingan yang mudah,” kata Silva.

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“Kami mengendalikan permainan dengan sangat baik pada babak pertama... ketika melakukan tekanan, kami melakukannya dengan baik.”

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Namun, Silva mengakui konsentrasi timnya menurun setelah Leo Bengtsson mencetak gol balasan untuk Poznan. “Kami memulai babak kedua dengan cara yang sama dan mencetak gol kedua, tetapi sayangnya kami melakukan kesalahan dan memberi mereka harapan... Yang penting adalah kami menang, dan kemenangan itu memang pantas kami raih. Itu empat kemenangan di Liga Europa, dan itulah yang utama,” tambahnya.

Circati soroti kekompakan yang terus terbangun dan pertahanan saat tertekan

Bek Alessandro Circati sependapat dengan manajernya, menyoroti cara timnya menghadapi periode tekanan sebelum kembali menguasai permainan. “Saya pikir secara keseluruhan penampilan kami positif. Ada saat-saat ketika kami mendapat tekanan, tetapi itu bagian dari permainan,” kata Circati kepada UEFA.

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“Mungkin permainan kami sedikit menurun sehingga mereka bisa membangun momentum. Namun, jika melihat pertandingan secara keseluruhan, saya pikir kami tim yang lebih baik.”

Bek tengah itu juga mengungkapkan kegembiraannya atas perkembangannya secara pribadi. “Saya sangat senang di sini dan merasa bisa beradaptasi dengan sangat baik. Setiap pekan dan setiap pertandingan yang saya mainkan, saya merasa hubungan saya dengan rekan-rekan setim semakin kuat,” tambah Circati.

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Benfica bangun momentum menuju kelolosan langsung

Setelah melalui empat pertandingan tanpa kehilangan satu poin pun, tim asuhan Silva berada dalam posisi sangat baik untuk memastikan tiket langsung ke babak 16 besar.

Sang manajer akan berupaya menghilangkan kelengahan pertahanan pada fase akhir pertandingan sembari mempertahankan intensitas tekanan tinggi timnya dalam laga-laga mendatang.

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Benfica kini bersiap membawa performa impresif mereka di kompetisi Eropa ke ajang domestik sebelum kembali berlaga di kompetisi antarklub Eropa.